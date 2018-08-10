Ещё
В чем была загадка Вольфа Мессинга
Далее:
Читайте также:
Ещё

В чем была загадка Вольфа Мессинга 

Рамблер 4 часа назад
Вольф Мессинг скончался в 1974 году, но и сейчас, спустя четыре десятка лет, его личность интригует и обывателей, и специалистов. Действительно ли Мессинг мог читать мысли и предсказывать будущее? Не исключено, что ответы на эти вопросы мы не узнаем никогда, зато сейчас можно познакомиться с любопытными фактами из жизни необычного артиста и менталиста.
1. Вольф Мессинг родился в 1899 году, его способностями интересовались величайшие умы своего времени. Есть сообщения о том, что он встречался с Зигмундом Фрейдом и Альбертом Эйнштейном.
2. В своей биографии Мессинг говорил, что за ним охотились фашисты. Якобы он во время выступления в театре Варшавы предсказал, что Гитлера ждёт смерть, если он решит идти на восток. Голову предсказателя оценили в 200 000 немецких марок. Спасаясь от преследования, он попал из Польши, где появился на свет и жил до Второй мировой войны, в СССР.
3. Вольф Мессинг никогда не расценивал свои способности как чудесные, он полагал, что это новые научные возможности. По этой причине артист сотрудничал с Институтом мозга, общался с физиологами, психологами и психиатрами, пытаясь найти разгадку собственному дару.
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индийский солдат взорвал Сеть своим танцем15
В Марианской впадине нашли доисторическую акулу10
Подделки 20 века, в которые все верили1
Как анархисты хотели национализировать женщин в СССР2
Самая большая змея в мире: ей 103 года46
Видео
01:23
Что происходит в сумке кенгуру на самом деле
Истории
01:26
В небе над Люксембургом заметили НЛО
Безумный мир
00:33
Почему «танцующий миллионер» ходит в купальнике
Люди
02:41
Животные, о которых вы никогда не слышали
Безумный мир
07:30
Существуют ли копи царя Соломона
Места
05:32
В чем была загадка Вольфа Мессинга
Люди
04:15
Как статуи двигаются и рыдают
Безумный мир
10:06
Чем вас удивит статистика
Безумный мир
04:34
Факты, которые изменят вашу жизнь
Безумный мир
05:49
Конфузы с одеждой спортсменов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение