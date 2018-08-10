В чем была загадка Вольфа Мессинга

Вольф Мессинг скончался в 1974 году, но и сейчас, спустя четыре десятка лет, его личность интригует и обывателей, и специалистов. Действительно ли Мессинг мог читать мысли и предсказывать будущее? Не исключено, что ответы на эти вопросы мы не узнаем никогда, зато сейчас можно познакомиться с любопытными фактами из жизни необычного артиста и менталиста.

Альбертом Эйнштейном. 1. Вольф Мессинг родился в 1899 году, его способностями интересовались величайшие умы своего времени. Есть сообщения о том, что он встречался с Зигмундом Фрейдом

2. В своей биографии Мессинг говорил, что за ним охотились фашисты. Якобы он во время выступления в театре Варшавы предсказал, что Гитлера ждёт смерть, если он решит идти на восток. Голову предсказателя оценили в 200 000 немецких марок. Спасаясь от преследования, он попал из Польши, где появился на свет и жил до Второй мировой войны, в СССР.

3. Вольф Мессинг никогда не расценивал свои способности как чудесные, он полагал, что это новые научные возможности. По этой причине артист сотрудничал с Институтом мозга, общался с физиологами, психологами и психиатрами, пытаясь найти разгадку собственному дару.