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На Украине задержан белорус-ополченец
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На Украине задержан белорус-ополченец 

News.ru 14 часов назад
Фото: Русская Весна
Суд на Украине на два месяца арестовал гражданина Белоруссии. По версии следствия, мужчина принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ополченцев. Он воевал в составе батальона «Сомали».
«10 августа 2018 года для продолжения своей противоправной деятельности мужчина прибыл на территорию Украины, где благодаря слаженной и профессиональной работе сотрудников СБУ и прокуратуры был сразу разоблачен», — сообщил в своём аккаунте в Facebook официальный представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
В отношении гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «создание террористической группы или террористической организации». Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
По информации Лысенко, мужчина вступил в ряды ополченцев самопровозглашенной ДНР в ноябре 2014 года. Он, в частности, участвовал в захвате Донецкого аэропорта в 2015 году, после чего покинул ряды ополчения, а в 2017 году вернулся.
Ранее украинские военные задержали в Донбассе семь человек по подозрению в сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
Тем временем ополченцы ДНР зафиксировали прибытие группы украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. Туда стягиваются и подразделения спецназа.
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