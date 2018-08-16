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Четыре тысячи наблюдателей обучат для контроля за выборами мэра Москвы
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Четыре тысячи наблюдателей обучат для контроля за выборами мэра Москвы 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Об этом журналистам сообщил член рабочей группы Мосгоризюиркома по образованию избирательных участков за пределами города и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. По его словам, занятия для наблюдателей будут проходить ежедневно. Отдельный тренинг проведут для наблюдателей, которые будут работать на участках за пределами столицы. Им расскажут об особенностях при голосовании на «дачных» избирательных участках. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что в наблюдатели зарегистрировались почти 5 тысяч человек. Так как на выборах мэра будет 3810 избирательных участков, около 20 процентов наблюдателей останутся в «резерве».
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