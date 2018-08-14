Кандидат в мэры Москвы В. Кумин подвел итоги первого этапа кампании

Об этом он сообщил журналистам.

«Мы подвели итоги первого этапа кампании по выборам мэра. Мы успели очень многое сделать. Штаб, и я лично, провели более 100 встреч по основным направлениям жизнедеятельности Москвы. Мы увидели, что за красивым фасадом прячется масса проблем, которые беспокоят жителей», — заявил В. Кумин.

При этом он отметил, что его программа отличается от программ других кандидатов. «Мы предлагаем кардинальную смену курса, сотрудничество с москвичами. Предлагаем откровенный разговор с жителями города и направление денег туда, куда требуется, исходя из потребностей жителей», — пояснил В. Кумин.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.