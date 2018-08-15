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Около 4 тыс. наблюдателей планируют обучить для контроля за выборами мэра Москвы
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Около 4 тыс. наблюдателей планируют обучить для контроля за выборами мэра Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом журналистам сообщил член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории города Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
«Порядка 4 тыс. человек нужно обучить, это с запасом, чтобы на всех избирательных участках в Москве и 209 избирательных участках за пределами города были наблюдатели», — пояснил Г. Мельконьянц.
Он уточнил, что занятия будут проходить ежедневно, каждое занятие будет длиться не более двух часов.
Кроме того, Г. Мельконьянц отметил, что для тех наблюдателей, которые будут работать на участках, созданных за пределами Москвы, проведут отдельные тренинг, на котором расскажут об особенностях, существующих при голосовании на «дачных» избирательных участках.
Ранее сообщалось, что 15 августа начинается обучение общественных наблюдателей, которым предстоит обеспечить независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом голосов на выборах мэра Москвы 9 сентября в Единый день голосования на всех избирательных участках.
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