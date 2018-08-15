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Около 45 тыс. москвичей подали заявления о голосовании по месту нахождения на выборах мэра Москвы
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Около 45 тыс. москвичей подали заявления о голосовании по месту нахождения на выборах мэра Москвы 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: MosDay.ru
Об этом в ходе открытия цикла занятий для общественных наблюдателей сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.
«В «Мобильном избирателе» на сегодняшний день в Москве переписалось 45 тыс. человек, внутри Москвы — 22 тыс. человек, 23 тыс. человек пожелали голосовать за пределами Москвы», — сказал А. Венедиктов.
Ранее сообщалось, что 15 августа начинается обучение общественных наблюдателей, которым предстоит обеспечить независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом голосов на выборах мэра Москвы 9 сентября в Единый день голосования на всех избирательных участках.
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