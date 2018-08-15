Специальное приложение для передачи данных могут разработать для наблюдателей за выборами мэра Москвы

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ищет решение для нового приложения, которое поможет наблюдателям оперативно передавать информацию с избирательных участков. Об этом журналистам сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

«Сейчас мы работаем с представителями разных программных структур для того, чтобы попытаться получить подобное приложение. Думаю, 22-23 августа у нас пройдут встречи и мы поймем, успеют ли они (разработчики — прим. Агентства «Москва» ) сделать то, что мы предлагаем», — заявил А. Венедиктов

Он отметил, что в настоящее время идет поиск технологического решения, чтобы штаб мог сразу получать результаты с каждого участка очень быстро. «Мы работаем с разными программистами, которые предлагают нам разные решения», — добавил А. Венедиктов.

При этом глава штаба уточнил, что приложение, созданное к выборам президента России, недостаточно подходит для такой работы.

Ранее сообщалось, что 15 августа начинается обучение общественных наблюдателей, которым предстоит обеспечить независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом голосов на всех избирательных участках на выборах мэра Москвы в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.