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Специальное приложение для передачи данных могут разработать для наблюдателей за выборами мэра Москвы
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Специальное приложение для передачи данных могут разработать для наблюдателей за выборами мэра Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы ищет решение для нового приложения, которое поможет наблюдателям оперативно передавать информацию с избирательных участков. Об этом журналистам сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.
«Сейчас мы работаем с представителями разных программных структур для того, чтобы попытаться получить подобное приложение. Думаю, 22-23 августа у нас пройдут встречи и мы поймем, успеют ли они (разработчики — прим. Агентства «Москва») сделать то, что мы предлагаем», — заявил А. Венедиктов.
Он отметил, что в настоящее время идет поиск технологического решения, чтобы штаб мог сразу получать результаты с каждого участка очень быстро. «Мы работаем с разными программистами, которые предлагают нам разные решения», — добавил А. Венедиктов.
При этом глава штаба уточнил, что приложение, созданное к выборам президента России, недостаточно подходит для такой работы.
Ранее сообщалось, что 15 августа начинается обучение общественных наблюдателей, которым предстоит обеспечить независимый и полномасштабный контроль за процессом голосования и подсчетом голосов на всех избирательных участках на выборах мэра Москвы в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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