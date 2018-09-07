Кто придумал миф о перенаселении Земли

Демографы заявляют, что сегодня население Земли составляет 7,5 миллиардов человек. Но так ли это на самом деле? Эти истории ставят в тупик даже тех, кто привык доверять учёным.

В 2010 году сотрудница ЗАГСа в Москве сообщила, что на тот момент по документам в России проживало всего 89 654 325 человек, а не 142 миллиона, как следовало из переписи населения. Сотрудницу сразу же уволили, но ни одна официальная организация не опровергла данное сообщение. Вопросы к демографам возникают и после изучения статистических данных по рождаемости и смертности. В 2017 году в очень многих российских областях смертность почти в два раза превысила рождаемость, а вот Росстат при этом заявляет, что смертность превышает рождаемость всего на 9,2%.

Похожая ситуация наблюдается и в Китае, где, согласно официальным данным, живёт 1, 4 миллиарда человек. Но если просуммировать население 20 крупнейших городов страны, то наберётся всего 250 миллионов. Сомнительно, что больше миллиарда китайцев живут в сельской местности. То же можно увидеть и в Индии, где в 20 крупнейших мегаполисах проживает 75 миллионов человек. По данным официальной статистки население страны — 1,39 миллиарда человек, следовательно, более миллиарда живут вне городов, и в это с трудом верится, особенно, если брать в расчёт площадь Индии.

Так сколько же людей живёт на планете? Посмотрите видео и узнайте возможный ответ.