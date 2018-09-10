Великие тайны, не раскрытые человеком

История человечества полна тайн. Какие-то загадки древних веков уже раскрыты, но над другими нам ещё предстоит долго ломать голову. Остров сокровищ — это лишь одна из таких тайн.

Остров, расположенный недалеко от Атлантического побережья Канады, носит название Дубовый. На нём находится денежная шахта — яма диаметров четыре метра. В 1795 году её обнаружила компания подростков. Когда мальчишки начали копать вглубь, надеясь отыскать сокровища пиратов, они нашли комплекс деревянных платформ. Спустя девять лет там же нашли каменную табличку, исписанную непонятными символами. Расшифровали надпись лишь в 1860 году. Исследователи прочитали, что на глубине 12 метров лежат 2 000 фунтов. Кое-кто решил, что помимо денег в сокровищнице хранятся религиозные артефакты и даже подлинные рукописи Шекспира. Но при попытке выкопать сокровища случайно повредили защитную систему, и шахту начало затапливать водой. Спустя несколько лет попытку вскрыть шахту повторили, потом это делали ещё несколько раз, но все усилия оказались тщетными. До сих пор так не неизвестно, кто вырыл шахту, с какой целью и есть ли на её сокровища.

Узнайте из видео ещё о трех исторических тайнах, которые остаются непонятыми.