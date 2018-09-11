Однорукая скрипачка покорила Сеть

К сожалению, в нашем мире есть множество людей с ограниченными возможностями. Они обречены вести жизнь, отличную от жизни обычного человека. Обречены ли? Вовсе нет. И этому есть масса примеров. Один из них — японка по имени Манами Ито.

Эта девушка виртуозно играет на скрипке. Ничего необычного. Кроме того, что у Манами нет правой руки.

facebook.com/manami.nomura

Видео с выступлением талантливой скрипачки недавно появилось на портале Reddit. Буквально за пару дней ролик посмотрели почти 20 миллионов пользователей. Ито играет на скрипке с помощью специального протеза, к которому женщина крепит смычок. Причем делает это ничуть не хуже музыкантов, действующих двумя руками.

Но музыка — не единственное увлечение Манами. Японка профессионально занимается плаванием и даже принимала участие в Паралимпийских играх в Пекине (2008) и в Лондоне (2012).

facebook.com/manami.nomura

Вместо того, чтобы опустить руки и сетовать на несправедливость судьбы, отнявшей у нее конечность, Ито выбрала другой путь: наслаждаться жизнью, не считать себя инвалидом и помогать другим. Манами работает медсестрой, ведет активный образ жизни и воспитывает маленькую дочь.