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Однорукая скрипачка покорила Сеть
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Однорукая скрипачка покорила Сеть 

Рамблер 7 часов назад
К сожалению, в нашем мире есть множество людей с ограниченными возможностями. Они обречены вести жизнь, отличную от жизни обычного человека. Обречены ли? Вовсе нет. И этому есть масса примеров. Один из них — японка по имени Манами Ито.
Эта девушка виртуозно играет на скрипке. Ничего необычного. Кроме того, что у Манами нет правой руки.
facebook.com/manami.nomura
Видео с выступлением талантливой скрипачки недавно появилось на портале Reddit. Буквально за пару дней ролик посмотрели почти 20 миллионов пользователей. Ито играет на скрипке с помощью специального протеза, к которому женщина крепит смычок. Причем делает это ничуть не хуже музыкантов, действующих двумя руками.
Но музыка — не единственное увлечение Манами. Японка профессионально занимается плаванием и даже принимала участие в Паралимпийских играх в Пекине (2008) и в Лондоне (2012).
facebook.com/manami.nomura
Вместо того, чтобы опустить руки и сетовать на несправедливость судьбы, отнявшей у нее конечность, Ито выбрала другой путь: наслаждаться жизнью, не считать себя инвалидом и помогать другим. Манами работает медсестрой, ведет активный образ жизни и воспитывает маленькую дочь.
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