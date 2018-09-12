Шокирующая правда о кубинском команданте

Даже люди, далекие от политики, слышали об Эрнесто Че Геваре. Легендарный кубинский революционер скончался в 1967 году, но его по-прежнему помнят. Конечно, сейчас, по прошествии десятков лет после событий, в которых принимал участие Че, его образ романтизирован. Но был ли он на самом деле таким?

Эрнесто с детства проявлял лидерские качества, об этом вспоминали и его одноклассники, и учителя. Мальчик не отличался спокойным характером и был шаловлив, а друзья даже прозвали его «боровом», потому что он постоянно был в грязи. Первый революционный опыт Гевара получили в поездке по Центральной Америке. В 1954 году во время переворота в Гватемале Че был на передовой, а год спустя в Мексике произошла судьбоносная для Эрнесто встреча: он познакомился с Фиделем Кастро

После кубинской революции Гевара организовал в стране тайную полицию, задачей которой было искать и уничтожать врагов. Подозреваемых расстреливали после пыток, причём в свидетельстве о смерти указывали любую причину, кроме подлинной. Число жертв тайной полиции до сих пор засекречено.