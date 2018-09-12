Самые сильные люди Земли

Американец Брайан Шоу — стронгмен-профессионал, четырежды побеждавший в турнире World’s Strongest Man. Брайан — один из главных силачей планеты, на счету которого не один рекорд. Например, в 2009 году он был единственным, кто смог поднять шесть камней, каждый из которых весил от 140 до 200 кг. К слову сказать, Шоу выглядит как настоящий гигант: при росте 203 см он весит 201 кг., обхват его груди — 152 см, а бицепса — 58,5см! Сейчас спортсмену 36 лет, он по-прежнему принимает участие в турнирах и тренирует других силачей. Может ли кто-то составить Шоу конкуренцию?

Британец Терри Холландс с детства был крупным: при рождении он весил почти 6 кг. Мальчик рано приобщился к спорту, а в 22 года решил подкачать мышцы в тренажёрном зале. Спустя три года он серьёзно начал заниматься бодибилдингом и довольно быстро достиг успеха. 39-летний Терри не устаёт ставить рекорды. Так, в мае 2018 года он протянул двухэтажный автобус весом 12 тонн на 20 метров за 17,41 секунды.

А о других силачах, которые поражают мощью и силой, вы узнаете, посмотрев видео.