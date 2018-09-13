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Секреты, которые знал лишь один человек
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Секреты, которые знал лишь один человек 

Рамблер 14 часов назад
Можете ли вы устоять перед искушением разболтать тайну? Ведь настоящий секрет знает только один человек. И именно об этих людях пойдёт речь ниже.
1. Аксель Эрландсон создал в Калифорнии цирк деревьев. В его саду деревья росли так, как задумывал Эрландсон. Он не обрабатывал уже взрослые деревья, а заставлял их расти согласно придуманному дизайну. Аксель Эрландсон умер, так и не раскрыв секрет создания своего цирка.
2. Шведский математик и криптограф Арне Берлинг в 1940 году взломал один из самых сложных шифров нацистов. Создатели кода были уверены, что взломать его невозможно, но Бёрлинг сделал это за пару недель, имея лишь бумагу и ручку. Математик так никому и не рассказал, как он сумел расшифровать код.
3. По приказу Людовика XIV в 1669 или 1670 году под стражу заключили человека, на котором была железная маска. Его содержали в разных тюрьмах, в том числе в Бастилии. Существует множество догадок, кто скрывался под маской, но достоверно это знал только сам Людовик.
4. Фокусник Гарри Гудини обладал уникальным талантом иллюзиониста. Он мог пробраться в любое помещение, не оставив следов взлома, и освобождался из любых тюрем. Гудини оставил письмо, в котором описал секреты трюков. Его должны были вскрыть в день, когда отмечалось столетие со дня рождения иллюзиониста. Но само письмо так и не нашли.
О других секретах, унесённых в могилу, смотрите в видео.
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