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Куда нужно ехать тем, кто ищет невест
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Куда нужно ехать тем, кто ищет невест 

Рамблер 12 часов назад
Соотношение полов в обществе — это отношение числа мужчин к числу женщин. Оптимальным считается соотношение 105-107/100. Если в обществе мужчин значительно больше, то повышается риск преступлений. Если превалируют дамы, то страдает экономика, ведь из-за дефицита мужчин снижается рождаемость. Сейчас в мире в целом мужчин чуть больше, чем женщин. ООН заявляет, что в прошлом году соотношение полов было 101,8/100. Однако и сейчас есть места, где живёт очень много женщин, а мужчин не хватает.
1. Коммуна в Бразилии Ноива ду Кордейру, где живут около 600 бразильянок 25-35 лет, которые занимаются сельским хозяйством.
2. Туареги — народ, живущий в ряде африканских стран. На 100 женщин здесь приходится всего 85 мужчин.
3. В Будапеште, столице Венгрии, женщин на 5 процентов больше, чем мужчин.
4. Похожая ситуация и в украинской столице: в Киеве 55 процентов населения — женщины.
5. В Кюрасао, островное государство в Карибском море, женщин 56 процентов, соотношение мужчин и женщин 90/100.
6. В Беларуси тоже превалируют женщины: на 100 женщин здесь 86 мужчин.
7. Армения не отстаёт от Беларуси: соотношение полов 86,5/100.
8. Эстонок тоже больше, чем эстонцев: соотношение 88/100.
9. Ненамного лучше ситуация в Сальвадоре: соотношение мужчин и женщин 88,4/100.
10. 88,5/100 — таково соотношение полов в Гонконге.
11. В Португалии на 90 мужчин претендуют 100 женщин.
12. Такое же соотношение наблюдается и в Венгрии.
13. В Литве женщины составляют 56 процентов населения.
14. Латвия близка к критической ситуации: на 100 женщин всего 84 мужчины.
15. Беспрецедентная нехватка мужчин наблюдается в Австралии: здесь мужчин на 100 000 меньше, чем женщин.
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