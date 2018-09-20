Ещё
Ужаснувшие мир преступники, которых не поймали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ужаснувшие мир преступники, которых не поймали 

Рамблер 13 часов назад
С 1985 по 1990 годы в округе Филадельфия орудовал серийный убийца, изнасиловавший и убивший 9 женщин, большинство из которых нашли возле рыбного рынка. Полиция вела расследование, проверила множество подозреваемых и в конце концов арестовала рыбака. Оставшиеся в живых жертвы показали, что это не тот мужчина, но суд приговорил его к заключению. Однако вскоре преступления продолжились. Убийца так и не был найден. К сожалению, это не единственный случай в истории, когда кровожадных маньяков не настигло правосудие.
Ещё один серийный убийца охотился на детей в округе Окленд. В 1976-1977 году его жертвами стали четыре мальчика, после чего было инициировано крупномасштабное расследование. Было известно, что преступник передвигается на автомобиле Gremlin. Он останавливался, задавал детям вопрос и похищал. Полиция начала проверять всех владельцев «Гремлинов», спровоцировав панику в городе, но убийцу найти не смогла.
В июне 1962 года был совершён побег из тюрьмы Алькатрас. Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины тайно проделали ход в тоннель, по которому выбрались на крышу, а затем, спустившись по водосточной трубе, отплыли на плоту. Беглецов не нашли, считается, что они погибли в холодных водах залива Сан-Франциско, где и находится тюрьма. Позднее в полиции поступило письмо, якобы написанное одним из сбежавших. По его словам, оба его соратника умерли, а он заболел раком. Но кто написал это письмо, так и осталось загадкой.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком31
Средний палец и «V»: настоящие значения жестов
Американец принимал серебро и незаметно стал синим
Известные в истории мужчины, оказавшиеся женщинами4
Шокирующие привычки москвичей49
Видео
04:37
Блогер покорил Сеть гениальным лайфхаком
Вещи
02:56
Гибкая британка помещается в банке высотой 60 см
Люди
01:02
Китаец «гуляет» по улицам с роботом-танком
Вещи
10:28
Теории, вызывающие оторопь
Безумный мир
08:29
Известные в истории мужчины, оказавшиеся женщинами
Люди Истории
05:44
Ужаснувшие мир преступники, которых не поймали
Люди
11:55
Секрет успеха самого известного бренда
Истории
04:20
Когда мы колонизируем Луну
Безумный мир
01:33
Создан робот, способный копировать полет насекомых
Вещи
10:08
Как появились русалки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение