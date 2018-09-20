Ужаснувшие мир преступники, которых не поймали

С 1985 по 1990 годы в округе Филадельфия орудовал серийный убийца, изнасиловавший и убивший 9 женщин, большинство из которых нашли возле рыбного рынка. Полиция вела расследование, проверила множество подозреваемых и в конце концов арестовала рыбака. Оставшиеся в живых жертвы показали, что это не тот мужчина, но суд приговорил его к заключению. Однако вскоре преступления продолжились. Убийца так и не был найден. К сожалению, это не единственный случай в истории, когда кровожадных маньяков не настигло правосудие.

Ещё один серийный убийца охотился на детей в округе Окленд. В 1976-1977 году его жертвами стали четыре мальчика, после чего было инициировано крупномасштабное расследование. Было известно, что преступник передвигается на автомобиле Gremlin. Он останавливался, задавал детям вопрос и похищал. Полиция начала проверять всех владельцев «Гремлинов», спровоцировав панику в городе, но убийцу найти не смогла.

В июне 1962 года был совершён побег из тюрьмы Алькатрас. Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины тайно проделали ход в тоннель, по которому выбрались на крышу, а затем, спустившись по водосточной трубе, отплыли на плоту. Беглецов не нашли, считается, что они погибли в холодных водах залива Сан-Франциско, где и находится тюрьма. Позднее в полиции поступило письмо, якобы написанное одним из сбежавших. По его словам, оба его соратника умерли, а он заболел раком. Но кто написал это письмо, так и осталось загадкой.