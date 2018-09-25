Слишком хороша для современного мира

Некоторые люди стремятся быть не как все: решаются на эксперименты с внешностью, удивляют людей нестандартным поведением и ведут порой весьма странный образ жизни. Странный для окружающих, но не для них самих.

Американка Сара Крисман была совершенно обычной женщиной и даже предположить не могла, что ее жизнь когда-то изменится. Произошло это в тот миг, когда супруг подарил ей на день рождения корсет. Казалось бы, вполне невинная вещь. Но именно она послужила катализатором к изменению образа жизни Сары.

Девушка начала носить корсет каждый день и ей это настолько понравилось, что она заинтересовалась модой викторианской эпохи, а затем и образом жизни того времени.

@ThisVictorianLife

Сначала Сара одеваться в викторианском стиле и шить себе наряды из натуральных тканей. Дальше — больше. Девушка отказалась от электричества, заменив обычные лампочки на масляные лампы, перестала ездить за рулем, водные процедуры осуществляет при помощи кувшина и даже еду готовит по рецептам, найденным в кулинарной книге XIX века.

@ThisVictorianLife

Кстати, супруг поддержал странное увлечение Сары и тоже стал придерживаться образа жизни, характерного для викторианской эпохи. Дом семьи Крисман обставлен мебелью соответствующего стиля, в поведении и разговорах супруги также придерживаются норм «викторианства».

@ThisVictorianLife

Единственный «гость» из настоящего времени в доме супругов — холодильник. Но и его Крисманы собираются вскоре заменить на ледяной короб.