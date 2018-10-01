Жуткая судьба самого умного ребенка в мире

Гений из Любека: судьба самого умного ребенка

В разные времена на свет появлялись гениальные дети. О вундеркиндах известно всем, их феномен до конца так и не изучен. Некоторые дети поражали и поражают знаниями, которыми обладают не все взрослые люди. Но достижений гениального Кристиана Генриха Хейнекена до сих пор не смог превзойти никто.

Удивительный малыш появился на свет в 1721 году в городе Любек (Северная Германия) в простой семье. Его родители не были учеными: отец — художник и архитектор, мать — владелица магазина художественных изделий. Но именно у этих вполне обычных людей родился сын, который стал самым гениальным ребенком в истории человечества.

Уже в возрасте шести месяцев, когда дети только гулят, маленький Кристиан умел повторять слова и даже разговаривать. К году мальчик уже мог выстраивать довольно сложные предложения, повторяя их за родителями и няней, которая занималась воспитанием необычного младенца. Именно гувернантка по имени Софи показывала младенцу изображения разных предметов и животных и требовала, чтобы он повторял их названия.

В год Кристиан научился читать и практически наизусть знал Библию, главную книгу того времени. А настольной книгой удивительного ребенка был труд Яна Амоса Каменского «Чувственная картина мира».

Малыш интересовался буквально всем и с легкостью усваивал информацию, обладая феноменальной памятью. Кристиан выучил четыре языка, обладал знаниями в области медицины, физики, истории, астрономии…

Когда мальчику исполнилось три года, он прочитал свою первую лекцию перед студентами и преподавателями любекской гимназии. Слушатели были поражены знаниями маленького вундеркинда, который начал свой рассказ с историй римских императоров, плавно перейдя к жизни библейских царей и закончил свое выступление лекцией о вопросах медицины.

Слава о гениальном ребенке дошла и до короля Дании Фредерика IV. Правитель отказывался поверить в уникальный дар мальчика и пригласил гениального ребенка продемонстрировать свои способности.

Сказать, что Кристиан поразил короля, значит, не сказать ничего. Фредерик был поражен познаниями юного гения и дал ему прозвище Миракулюм (“чудо-ребенок”).

Надо отметить, что родители маленького вундеркинда вовсю эксплуатировали дар сына. К нему ежедневно приходило множество людей, с которыми ребенок разговаривал, как заправский профессор. Известные люди того времени восторгались гениальным малышом и с удовольствием беседовали с ним, как с равным.

Но при всем при этом все вокруг забывали, что Кристиан был всего лишь четырехлетним мальчиком, организм которого просто в какой-то момент не выдержал недетского напряжения.

Надо отметить, что по настоянию гувернантки Софи ребенка кормили весьма однообразно. Малыш никогда не пробовал, например, мясо и рыбу, с самых ранних лет усвоив, что настоящий христианин не должен есть пищу животного происхождения. В меню Кристина в основном преобладали каши. Неправильный рацион спровоцировал болезнь желудка, Кристиану прописали диету, порекомендовав сбалансировать рацион малыша. Однако родители проигнорировали советы врачей и продолжили кормить ребенка кашами. О непереносимости некоторыми людьми глютена в то время, конечно, еще никто не знал.

Кристиана начали покидать силы, мучить головные боли и боли в суставах, пропал аппетит и началась бессонница. Но даже когда малыш пребывал в таком состоянии, к малышу продолжали пускать посетителей и он общался с ними.

В середине июня 1725 года здоровье мальчика резко ухудшилось: тело и лицо ребенка покрылись страшными отеками, принимать пищу мальчик не мог совсем. 27 июня 1725 года стал последним днем жизни маленького гения. Кристиан Генрих Хейникен умер в возрасте четырех с половиной лет.