Как у Николая II появилась татуировка дракона

Многих этот вопрос может повергнуть в шок. Однако действительно последний император Российской империи имел тату.

На правом предплечье царя был вытатуирован дракон. Тату Николай сделал в 1891 году в Японии, когда будучи принцем путешествовал по этой стране.

На одном из официальных мероприятий цесаревич обратился к японцам с просьбой — представить ему местных мастеров татуировки, об искусстве которых он прочитал в туристическом гиде. Уже на следующий день тату-мастер из Нагасаки нанес тату на правое предплечье русского цесаревича. Операция длилась семь часов. Николай Александрович обзавёлся изображением чёрного дракона с жёлтыми рожками, зелёными лапками и красным брюхом.

Интересно, что за 10 лет до этого татуировку дракона в своей поездке в Японии сделал двоюродный брат Николая II — король Георг V (тогда герцог Йоркский), который как две капли воды был похож на последнего русского монарха.

Любители теории заговоров, стали говорить, что существовал некий тайный орден Дракона, в который входили представители императорских домов Европы. Якобы это тайное общество даже развязало Первую мировую войну. Но на самом деле, царевич Николай просто последовал за модой на тату, которая в те времена распространилась среди молодых европейских аристократов.