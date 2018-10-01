Неуемный аппетит заставлял француза есть камни

На свете во все времена жили люди, которые любили и любят хорошо и вкусно поесть. Но человек, о котором пойдет речь, просто любил есть.

Живший в конце XVIII века во Франции молодой человек, о котором до наших дней дошло только имя, —Таррар — обладал поистине неуемным аппетитом.

Прожорливого подростка, который хотел есть буквально всегда, выгнали из дома родители, отчаявшиеся прокормить вечно голодного отпрыска.

Сначала Таррар примкнул к группе уличных бродяг и воришек, а когда заметил, что его необычная способность удивительно много есть забавляет людей, сделался артистом бродячего цирка.

Надо отметить, что юноша мог поглощать еду килограммами. Причем желудок удивительного «гурмана» с одинаковой легкостью переваривал как пищу, так и совершенно несъедобные вещи: камни, бумагу, древесину, сырое мясо…

Таррар ел практически без остановки, оставаясь, к удивлению всех вокруг, очень худым молодым человеком. Его вообще не интересовало ничего в жизни, кроме еды, но, даже плотно пообедав или поужинав, несчастный француз почти сразу начинал чувствовать голод.

Служба в армии, куда Таррар попал во время революции, сделала поначалу его жизнь совершенно невыносимой. Он ел все, что можно было найти в кухне, доедал за товарищами, ел траву и ветки деревьев. Но ему все время было мало.

Странной особенностью юноши заинтересовались специалисты, когда тот попал в госпиталь из-за… истощения. На глазах изумленных врачей Таррар запросто съел 15 обедов. Последствий переедания, как следовало ожидать, у молодого человека не было никаких.

Прожорливого молодого человека пытались лечить, но тщетно. Ему предлагали различные диеты, кормили слабительными препаратами, но аппетит не угасал ни на йоту. Таррар сбегал из больниц, где над ним по сути ставили эксперименты, а однажды просто пропал.

Четыре года о прожорливом французе не было известно ничего. Лишь по прошествии этого времени один из врачей случайно обнаружил Таррара в больнице. Молодой человек страдал от туберкулеза, продолжая при этом все так же неуемно поглощать пищу. Помочь юноше врачи не смогли. Прожорливый юноша скончался, а врачи так и не смогли разгадать странную особенность его организма.