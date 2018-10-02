Татьяна Лаппа: какой была жизнь жены Булгакова

Татьяна Лаппа: какой была жизнь первой жены Булгакова

Татьяну Николаевну можно смело назвать самой идеальной супругой Михаила Булгакова . Она самозабвенно служила ему и помогала во всем, прощала измены, выхаживала во время болезни и вместе с писателем прошла через его пристрастие к морфию. Тем не менее через 11 лет совместной жизни Булгаков ушел от Татьяны к другой женщине.

Юная любовь

Отец Татьяны был действительным статским советником. Татьяна (или Тася, как называли ее близкие) училась в гимназии, когда познакомилась с Михаилом Булгаковым. Это случилось в Киеве, куда девушка приехала в гости к родственникам. Влюбленные стали встречаться и вскоре Татьяна забеременела. Однако, незадолго до свадьбы она сделала аборт.

Лаппа и Булгаков обвенчались в 1913 году, когда Татьяне был 21 год. Она училась на историко-филологическом отделении Высших женских курсов. Однако после оформления отношений, Татьяна Николаевна бросила курсы и вслед за супругом, который, как известно, был врачом, отправилась на фронт в качестве сестры милосердия.

Всегда рядом

А потом пара оказалась в селе Никольском. Булгаков служил там земским доктором. Его жена Татьяна снова была рядом с ним и помогала ему даже во время ампутаций, крепко фиксируя конечности больных голыми руками. Лаппа ездила с Булгаковым повсюду: Вязьма, Киев, Владикавказ, Батуми, Тифлис и всячески поддерживала мужа.

Когда Михаил Афанасьевич становится морфинистом, Татьяна Николаевна терпит приступы агрессии, которые охватывают супруга из-за нездорового пристрастия, и избавляется от второго ребенка. К счастью, Булгаков сумел преодолеть тягу к морфию. И Лаппа его не бросила.

Как-то раз писатель заболел тифом. Татьяна ухаживала за ним, бегала по врачам, продавала по частям золотую цепь, доставшуюся ей по наследству от матери. Булгаков выздоровел, но первым делом упрекнул жену за то, что та не увезла его из Киева вместе с белыми. После этого супруги переехали в Москву, где тогда царил страшный голод. Пережили и это.

После развода

Булгаков изменял Татьяне, и она, по ее же собственным словам, об этом прекрасно знала. В конце концов писатель встретил очередную пассию, и супруги развелись. Стоит отметить, что после развода Михаил Афанасьевич нередко помогал бывшей жене деньгами.

С 1933 года Татьяна Николаевна жила в гражданском браке с врачом Иваном Крешковым и даже переехала вслед за ним в Иркутскую область. Однако вскоре грянула война. После победы Крешков, вернувшись с фронта, ушел к другой женщине.

Лаппа еще один раз вышла замуж, причем, официально. Ее избранником стал приятель Булгакова юрист Давид Кисельгоф. Через несколько месяцев молодые уехали в Туапсе. Там Татьяна Николаевна и скончалась. Ее не стало в 1982 году.

Булгаков же умер еще до начала Великой Отечественной. Перед смертью он звал свою первую супругу (всего у него их было 3). Когда Лаппа об этом узнала, она сказала, что обязательно пришла бы.