У каких женщин хорошо развиты ягодичные мышцы

Выпуклые ягодицы у женщин всегда привлекают внимание мужчин. Для этого многие дамы месяцами не выходят из спортзалов, накачивая соответствующие мышцы, делают пластические операции, вставляя в ягодицы импланты. Между тем большая и пышная попа может развиться и сама по себе, если этот признак заложен генетически. Но у каких женщин он есть и зачем природа создала такую особенность?

Готтентоты

Все мужчины давно заметили, что у некоторых женщин африканского происхождения ягодичные мышцы развиты больше, чем у европеек любой национальности. Данный признак является очень древним с точки зрения эволюции. Профессор Алик Хусейнов из Антропологического института и Музея в городе Цюрих, Швейцария, на основе своих открытий считает, что у всех женщин, живших в эпоху верхнего палеолита на территории Европы, были такие попы. Еще несколько лет назад в пещерах Южной Франции и Австрии, на раскопанных стоянках древних людей были найдены керамические фигурки и цветные наскальные росписи, изображающие жриц местных племен. Эти женщины представлены с огромными ягодицами, располагающимися относительно спины под углом 90 градусов. При этом у жриц не черный или белый цвет кожи, а скорее желтый, близкий к оттенку жухлой осенней листвы. Можно предположить, что за десятки тысячелетий колористика наскальных рисунков и древней керамики выцвела или изменились другим способом, однако профессор Хусейнов так не считает. Он указывает на точную схожесть изображенных жриц с женщинами некоторых современных южноафриканских народностей, например, готтентотов. Это племя и ныне населяет английскую колонию мыса Доброй Надежды, а свое название данная народность получила еще в XVIII веке от голландских поселенцев. Происхождение готтентотов неизвестно, но их тип представляет собой сочетание признаков черной и желтой расы, из-за чего при явных негроидных отличиях на лицах они имеют желтовато-красно-коричневую кожу. Но есть у готтентотов и другие невероятные особенности — оригинальный язык со странными, щелкающими звуками (который, как считают некоторые этнографы, был свойственен неандертальцам) и неимоверная стеатопигия у женщин, то есть наличие гигантских ягодичных мышц и в данном случае, располагающихся относительно спины как раз под углом 90 градусов. Профессор Хусейнов предполагает, что по каким-то биологическим причинам готтентоты на крайнем юге Африки выжили, в то время как в Европе тысячелетия эволюции такой же тип людей превратили в современный европейский вид.

Родственные африканские народности

Однако не только у женщин-готтентотов развита стеатопигия, она встречается у многих других родственных с ними африканских народностей — дамара, гереро, гриква, корана, нама. Известный американский антрополог Карлтон Стивенс Кун считал, что все они — остатки отдельной большой человеческой (капоидной) расы. Стеатопигия их женщинам необходима для того, чтобы легче вынашивать плод, а затем кормить грудью ребенка. Самая главная проблема любого выживания — отсутствие питательных веществ, особенно в условиях безжизненной пустыни. При этом в ней, как правило, еще и очень высокая температура. Отложенный под кожей запас питательных веществ нужен женщине, чтобы и в голодный период выращивать детишек, но если иметь распределенный слой жира по всему телу, то в жару он станет причиной теплового удара. Однако в условиях, когда жировые отложения находятся только в ягодицах, где рядом нет никаких жизненно важных органов, то перегрев у организма не случится. Именно поэтому стеатопигия и ее меньшие вариации сохранились именно у народностей Африки, поскольку до сих пор в них есть природная необходимость. Коренные жители этого континента даже в XXI веке чаще всех страдают от голода и обезвоживания.

Потомки древних наций из жаркого климата

Всем европейцам известен такой термин, как «бразильские» ягодицы. Действительно, большинство представительниц этой страны обладают крепкими и ярко выраженными ягодичными мышцами, располагающимися относительно спины под углом 45 градусов. Турецкие ученые из Университета Билкент в Анкаре считают, что данная особенность им свойственна потому, что они — близкие потомки нации, имеющей много генетического общего с готтентотами или их родственными группами. Те общности людей, что исстари проживали в условиях теплого или жаркого климата, без холодных периодов, не унаследовали возможность распределения согревающего жира под кожей по всему телу и у них сохранилось генетическое образование крупных ягодиц. Также данный признак свойственен тем древним нациям, которые в ходе эволюции так и не стали наездниками лошадей, ослов, верблюдов или слонов. Поэтому, если женщина имеет от природы крупную и ярко выраженную попу, то она — потомок древней народности, никогда в своей истории не являвшейся кочевниками и скотоводами. Но поскольку любой мужчина подсознательно ищет спутницу, биологически способную даже в тяжелых голодных условиях вынести потомство, то представительницы развитых ягодиц у них всегда вызывают сексуальный интерес и такая тенденция инстинктивно сохраняется до сих пор.