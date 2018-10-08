«Обнаженные портреты»: когда раздевается фотограф

На самом деле на этих снимках нет ни одного обнаженного человека. Тем не менее серия работ называется "Обнаженные портреты" (Nude Portraits). Американскому фотографу Тревору Кристенсену пришла в голову идея поменяться местами с людьми, которых он фотографирует.

Часто люди, если они не профессиональные модели, испытывают смущение и неловкость во время съемок. Им кажется, что с ними что-то не так: неудачная укладка, выбившаяся из-под брюк рубашка, пылинка на ботинке, неидеальная фигура — список можно продолжать бесконечно. Тревор Кристенсен решил поменяться "ролями" со своими "моделями" и показать им, каким уязвимым может быть фотограф. Для этого он не нашел ничего лучше, чем раздеться в процессе съемки.

Получилась целая серия работ, в центре которых человеческие эмоции. В проекте участвуют люди из самых разных культурных и социальных слоев. Кстати, присоединиться к проекту может любой желающий.