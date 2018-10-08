В каком регионе России живут самые высокие люди

Анализируя рост жителей на территории России, ученые установили, что мужчины и женщины в разных регионах имеют средний показатель роста, отличающийся друг от друга. Это и неудивительно, так как территория РФ — огромная, а регионы, особенно отдаленно расположенные, отличаются климатическими условиями. Ученные также установили, что средний рост россиянина составил в последние годы 176 см (мужчина) и 165 см (женщина).

По сравнению с более ранними исследованиями, данный показатель немного уменьшился. А это значит, что наблюдается тенденция к понижению среднего роста жителей России. Теперь рассмотрим подробнее «колебания» внутри страны.

Сравнивая жителей Санкт-Петербурга и Москвы, исследователи установили еще один удивительный факт. Так, представители женского пола оказались одного и того же роста, а вот с мужчинами не все так просто. Рост сильного пола в Петербурге установлен — 178, 5 см, отличался на целых полтора сантиметра от среднестатистического москвича. Такие результаты кроме гендерных отличий, еще и интересны тем, что они достаточно отличаются от общего показателя роста населения России (176 см).

Стоит также обратить внимание на возрастную группу, которую исследовали ученые. Под анализ подпадали мужчины 18-40 лет; у женщин данный диапазон был меньшим — 18-30 лет. Именно в таких возрастных рамках результат демонстрировал некую стабильность. У людей, старше испытуемых, данный показатель снижается. Это свидетельствует о том, что с возрастом происходят необратимые процессы в организме и старение неизбежно.

Детали исследования

Проводилось исследование специалистами Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ . Для реализации эксперимента, они воспользовались антропологическими данными жителей, которые содержатся в их карточке здоровья. В целом было использовано около 3,7 млн человек из различных регионов РФ для того, чтобы получить исключительно объективные результаты.

Кроме отличий в росте молодых людей обеих столиц, эксперты также пришли к выводу, что:

• мужчины Северо-Западного и Сибирского федеральных округов являются самыми высокими в РФ (их рост — 178 см);

• мужчины Приволжского, Северо-Кавказского и Уральского отличились низкими показателями (всего 175 см);

• самые высокие женщины — 166 см живут в Южном федеральном округе;

• низкие женщины находятся Уральском, а также Северо-Кавказском округе, отличились показателями 163 и 161 см соответственно.