Ещё
Что случилось с автором песни «Позови меня с собой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Снежина: что случилось с автором песни «Позови меня с собой» 

Умная 4 часа назад
Фото: Умная
Самую известную песню «Позови меня с собой», авторство которой принадлежало Татьяне Снежиной, в 1997 году исполнила Алла Пугачева. Однако к тому моменту самой поэтессы уже не было в живых. Она трагически погибла в автомобильной аварии вместе со своим женихом.

Переезды как вдохновение

На самом деле у талантливой поэтессы была совсем другая фамилия: Снежина — это всего лишь псевдоним. В ее паспорте значилось: «Татьяна Валерьевна Печенкина». Она родилась на Украине в городе Луганске (тогда Ворошиловград) в 1972 году. Как пишет литературовед и публицист В. Огрызко в своей книге «Русские писатели. Современная эпоха. Лексикон», отец Татьяны был сотрудником государственной безопасности.
Именно в связи с родом деятельности главы семьи вскоре после рождения дочери Печенкиным пришлось покинуть родные места и отправиться на Камчатку, а в 1981 году — в Москву. По сохранившимся воспоминаниям самой Татьяны, переезд в столицу она восприняла болезненно, потому как ей не хотелось разлучаться со своими друзьями, а главное с первой любовью. Тогда Татьяна и начала писать стихи.

Звезда медицинского вуза

Несмотря на поэтический дар, который проявился у Снежиной еще в детские годы, она всегда мечтала быть врачом. Поэтому, окончив школу, девушка подала документы в Медицинский институт. Тем не менее своих юношеских увлечений Татьяна никогда не бросала. Она продолжала писать стихи и песни, которые даже сама исполняла, подыгрывая себе на фортепиано.
В те годы ее слушателями были преимущественно студенты того же медицинского вуза. В своей автобиографии Снежина писала о том, что кто-то из однокурсников тайком записал один из таких импровизированных концертов на магнитофон, а после размножил кассеты. Это был первый, пусть и кустарный, альбом Татьяны, которым она очень дорожила и гордилась.

Новосибирск и счастливая кассета

Но доучиться в Московском вузе, где у Снежиной уже появились первые поклонники, ей было не суждено. В 1992 году отца Татьяны снова отправили в другой город, на сей раз — в Новосибирск. Все члены семьи уехали вместе с ним. Заснеженная Сибирь оставила глубокий след в творчестве поэтессы и певицы, а также подарила ей известный теперь всем псевдоним «Снежина».
На новом месте Татьяна снова поступила в медицинский институт и начала сама записывать свои песни на пленку. Кассеты она отправляла в Москву, своим бывшим студенческим друзьям. Благодаря невероятному стечению обстоятельств, в 1994 году одна из таких кассет оказалась в студии «КиС-С». Вскоре со Снежиной связались представители компании и предложили сотрудничество.

Любовь и смерть

Однако качество студийных записей оказалось далеким от идеала. Татьяна вернулась в Новосибирск и принялась искать там музыкантов, способных оказать ей помощь в выпуске альбома. Так Снежина познакомилась с продюсером Сергеем Бугаевым. Постепенно их партнерские отношения переросли в более близкие. Через некоторое время влюбленные объявили, что собираются пожениться. Их свадьбы должна была состояться 13 сентября 1995 года.
За несколько дней до намеченной даты, а именно 21 августа 1995 года Татьяна Снежина, ее жених и еще четверо пассажиров возвращались на микроавтобусе из Алтая в Новосибирск. На одной из загородных трасс автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ». Все, кто находился в микроавтобусе, включая Татьяну, погибли. Примечательно, что незадолго до своей смерти Снежина исполнила романс собственного сочинения под названием «Если я умру раньше времени». Ей было всего 23 года.
Умная: последние новости
У каких женщин хорошо развиты ягодичные мышцы Татьяна Лаппа: какой была жизнь первой жены Булгакова Андрей Державин: куда пропал популярный певец 90-х
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные планеты во всей Вселенной4
Британец «умирал» 9 раз, но все еще жив2
Шокирующие факты о Достоевском41
Простая загадка, которая ставит в тупик38
Тест: знаете ли вы значение вашего имени16
Видео
09:01
Сможет ли человек жить вечно
Истории
08:41
Как звучит космос
Истории
00:52
Почему киты выпрыгивают из воды
Истории
04:06
Кем же был Стивен Хокинг
Люди
03:07
Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты
Вещи
11:00
«Нелепые» решения, обогатившие людей
Люди
01:25
Музыкант в странном костюме восхитил Сеть
Безумный мир
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение