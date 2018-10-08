Ещё
За что писателя Виталия Бианки сажали в тюрьму
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что знаменитого писателя Виталия Бианки три раза сажали в тюрьму 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Первое знакомство с творчеством этого писателя у многих происходит еще в детстве. И это неудивительно: подавляющее большинство произведений Виталия Бианки написаны именно для детей. Говорят, для того, чтобы стать хорошим детским писателем, необходимо самому оставаться ребенком. И Бианки это удалось. Хотя назвать его жизнь легкой никак нельзя.

Белый

Виталий Валентинович Бианки появился на свет еще в Российской Империи в 1894 году. Отец Виталия был зоологом, поэтому неудивительно, что мальчик с самых ранних лет всей душой полюбил природу и мечтал стать орнитологом. Кстати, в роду Бианки были и итальянцы, и швейцарцы, и немцы. Один из предков писателя однажды сменил немецкую фамилию Вайс на ее итальянский аналог Бианки. И то, и другое слово в переводе на русский обозначает «белый».
Название этого цвета будет преследовать Виталия Валентиновича всю его сознательную жизнь. За свое происхождение, биографию и политические взгляды он дорого поплатиться после революции. А пока он закончит гимназию и поступит в один из университетов северной столицы на физико-математический факультет.

Белянин

В 1916 году писатель женился и практически сразу после свадьбы отбыл на армейскую службу. Через год он стал членом Совета солдатских и рабочих депутатов. Причем, состоял он в партии эсеров. Однако Красная Армия все наступала, и Бианки был вынужден переезжать из города в город, пока наконец не оказался в Бийске. Именно там его призвал под свои знамена Колчак.
Неизвестно, чувствовал ли писатель разгром белых или просто-напросто изменил свои политические взгляды, но из колчаковской армии Бианки дезертировал. Ему пришлось присовить себе чужую фамилию, которая была под стать его настоящей, Белянин. Благодаря этому обстоятельству, до конца дней в документах Виталия Валентиновича будет значиться «Бианки-Белянин».

Аресты

В 1920-х годах Виталий Бианки вернулся в Петроград, где написал свои первые рассказы о природе. Но слава писателя не помогла ему защититься от начавшихся репрессий. На самом деле его хотели арестовать еще в Бийске, но знакомые предупредили Виталия Валентиновича об опасности. Именно поэтому он и приехал обратно в родной город.
В 1925 году Бианки посадили в тюрьму. Тогда ему вменили в вину участие в организации, занимающейся контрреволюционной агитацией. Писателя сослали в Казахстан в город Уральск. Однако через 3 года, благодаря содействию именитых людей, а в частности Горького, Бианки освободили и даже разрешили снова поселиться в Ленинграде. Но в покое его, конечно, оставлять не собирались.
В 1932 году Бианки снова взяли под стражу, но вскоре отпустили с формулировкой «за недостатком доказательств». А через 3 года его арестовали снова. Поводом послужил тот факт, что какое-то время Бианки воевал на стороне белых, а также выступал против Советского строя и состоял в партии эсеров. Однако за него снова заступились правозащитники, и писателя отпустили. Возможно, именно благодаря неравнодушным и влиятельным людям Виталию Валентиновичу удалось внести огромный вклад в русскую литературу.
В последние годы жизни из-за целого букета хронических заболеваний, среди которых были и недуги сердечно-сосудистой системы, он почти не ходил. Виталий Валентинович Бианки умер в 1959 году в родном Ленинграде в возрасте 65 лет.
Русская семерка: последние новости
Игроман и другие самые шокирующие факты о Достоевском В каком регионе России живут самые высокие люди Незаметный руководитель: как Василий Кузнецов три раза был главой СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с автором песни «Позови меня с собой»8
Британец «умирал» 9 раз, но все еще жив2
Самые странные планеты во всей Вселенной
Шокирующие факты о Достоевском40
Простая загадка, которая ставит в тупик38
Видео
09:01
Сможет ли человек жить вечно
Истории
08:41
Как звучит космос
Истории
00:52
Почему киты выпрыгивают из воды
Истории
04:06
Кем же был Стивен Хокинг
Люди
03:07
Придуманы очки, которые блокируют рекламные щиты
Вещи
11:00
«Нелепые» решения, обогатившие людей
Люди
01:25
Музыкант в странном костюме восхитил Сеть
Безумный мир
00:44
Елизавете II подарили искусственную руку
Вещи
03:00
Загадка в Сети заставила пользователей напрячься
Безумный мир
09:15
Что означают российские тюремные татуировки
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение