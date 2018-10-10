Век золотого матриархата: три великие женщины России

XVIII в. справедливо считается веком просвещения, но не менее справедливо было бы считать его еще и веком женского правления в истории России. Наверное, это совпадение не случайно, так как при трех «главных» императрицах Россия сделала ощутимый шаг, или даже сразу три шага вперед.

При всех личностных различиях знаменитые императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина Великая имели и много общего. Много общего было и в их правлении, сходство в стиле которого не трудно заметить даже при самом беглом сравнении.

Итак, чего же общего было в трех российских императрицах.

Фавориты хорошие и разные

Даже в отношениях с фаворитами трудно кого бы то ни было сравнить с бывшей принцессой Ангальт-Цербстской (Екатерина Великая). В мужском внимании она никогда себе не отказывала и весьма активно использовала свои и чужие альковные связи для достижения политических целей.

В истории с княжной Таракановой это проявилось особенно ярко. Вряд ли императрица поручила бы Алексею Орлову столь деликатную миссию, как соблазнение самозванки, если бы он не был братом ее фаворита Григория. Ну и если бы она не была уверена, что наивная соперница клюнет на такую приманку. А она, похоже, была в этом уверена и не ошиблась.

Сама же княжна Тараканова возникла на политическом небосклоне именно как последствие фаворитизма. Только в ее случае императрицы Елизаветы. Считается, что дочь Петра умерла бездетной, хотя у нее было несколько любовников и даже один «законный» супруг Алексей Разумовский. Именно дочерью последнего и считала себя самозванка, именовавшаяся Елизаветой Владимирской. Доказательств ее родства с тезкой-императрицей нет, но нет и доказательств обратного.

А вообще, личная жизнь не сложилась ни у одной из государынь. У Анны Иоанновны муж умер вскоре после свадьбы, Петр III не любил Екатерину и даже удалил ее от двора, за что она расплатилась с ним сполна, не только отстранив его от престола, но и ославив в веках как не вполне адекватного.

Причем в отношении бывших фаворитов она себе такого не позволяла. И Екатерина Алексеевна, и Елизавета Петровна не забывали старые свои симпатии и не отказывали им в своей монаршей милости и годы спустя.

Показательна в этом смысле судьба Алексея Шубина . Он был возлюбленным Елизаветы, которого Анна Иоанновна назло ей отправила аж на Дальний Восток. Когда же дочь Петра сама взошла на трон, она в числе прочего повелела найти и вернуть свою старую любовь. И приказание ее было исполнено, хотя места при дворе Шубин не получил. У царицы были уже новые любимчики.

Забота хозяек страны

В периоды правления трех императриц экономика России, может быть, и не росла как на дрожжах, но и не топталась на месте. Скупые статистические данные говорят о том, что промышленный рост случился как раз при матушках государынях. В том числе при Анне Иоанновне, которую принято обвинять в невежестве и необразованности.

Может быть, сосланная дядей Петром I в Митаву принцесса и не была семи пядей во лбу, но у нее были толковые, хотя, вероятно, далеко не бескорыстные советники. Во внутренней политике Бирон, а в оборонной Миних.

Благодаря их ценным советам, вертикаль государственной власти, немного ослабевшая после смерти Петра, вновь приобрела прочность и стройность. Была восстановлена Тайная канцелярия, так что опасность дворцовых заговоров была сведена к минимуму. Впрочем, сразу после смерти Анны Иоанновны ее племянница вместе с малолетним императором Иваном VI были сметены гвардией под руководством Елизаветы Петровны.

Зато само ее царствование было тихим и спокойным — достаточно сказать, что дочь Петра, в отличие от крутого отца, никого не отправила на эшафот. Более того, простила всех, кто был против ее путча. И только страшная судьба ни в чем не повинного маленького Ивана Антоновича всегда довлела над нею.

И не только над нею, но и над Екатериной II — свергнутый царь был убит в заточении уже в ее царствование при попытке его освободить авантюристом Мировичем. Он стал жуткой жертвой борьбы за власть совсем других людей.

Императрицы и их фавориты очень много сделали для культурного подъема страны. Но начался он еще при «малограмотной» Анне Иоанновне. Тогда у России появился свой первый полноценный ВУЗ — Шляхетский корпус.

Елизавета Петровна завершила дело своего великого отца с учреждением Российской академии наук . Ну, а Екатерина добавила еще одну — для изучения языка и литературы. Впрочем, это было неудивительно — ей были не чужды вопросы наук и искусств, она не только покровительствовала Ломоносову, но и охотно переписывалась с Вольтером. Сама сочиняла, в частности, сказку для любимого внука Александра, будущего императора, где вывела себя в образе киргизской царевны Фелицы. А это позволило Г. Р. Державину удостоить ее отменной одой. Она так и называлась «Фелица».

Оды писал и М. В. Ломоносов. Восхваляющие стихи он успел сочинить и для Анны Иоанновны, и для Елизаветы Петровны, и, конечно, для Екатерины Алексеевны. Впрочем, и для свергнутого ею мужа Петра III тоже, и несчастного Иоанна Антоновича он писал оды тоже. Но об этих своих стихах Михаил Васильевич, наверное, старался как можно быстрее забыть.

Суверенный матриархат

У каждой из цариц был свой особый внешнеполитический курс, но у каждой абсолютно независимый. Во всяком случае, курс самих государыней.

Анну Иоанновну и во время ее царствования, и позднее упрекали в засилии иностранцев при дворе. Притом что она всего лишь продолжила курс своего великого дяди Петра на привлечение иностранных специалистов в органы управления. Его, заметим, за это никто никогда не упрекал.

При Анне Иоанновне Россия не оказалась втянутой ни в одну крупную европейскую войну. Напротив, удалось достичь экономических соглашений с немалым числом ведущих государств. То есть если Петр прорубил «окно в Европу» в географическом и военном плане, то Анна Иоанновна со своим главой МИД Г. Остерманом сделала то же самое в экономическом плане.

А вот при родной дочери Петра с министром иностранных дел М. Воронцовым Российская Империя в чужую драку таки влезла. Имеется в виду Семилетняя война против Пруссии, которую из-за козней собственных союзников наша армия так и не смогла завершить победоносно.

Екатерина II осудила переориентацию внешнеполитического курса России с Австрии на Пруссию, осуществленную ее супругом Петром III, а затем преспокойно… продолжила ее. Только не ради странного освобождения вместе с недавним врагом Фридрихом Шлезвига от датской короны, а для реализации интересов России на польском направлении.

При Екатерине Великой Россия не единожды воевала с Турцией, и каждый раз успешно. В результате под российский скипетр, согласно Кючук-Кайнарджийскому миру перешел Крым. Хотя нашим он мог стать и раньше — еще при Анне Иоанновне.

В 1736 г. армия под командованием мудрого полководца Миниха смогла не только прорваться через Перекоп, но и занять резиденцию крымского хана Бахчисарай. Однако к присоединению жемчужины Черного моря Россия еще не была готова — наладить в голых степях связь с Крымом тогда не представлялось тогда возможным. Тем не менее это был важный шаг для утверждения России на Черном море.

Потехе час

При мудром руководстве трех государыней Россия окрепла экономически, обрела статус передовой культурной и научной державы, смогла расширить свои пределы. Поэтому критики их ссылаются лишь на мелочи. Например, на любовь к клоунаде Анны Иоанновны — она, как известно, устроила свадьбу своему шуту с козой в Ледяном дворце. Но шутка и есть шутка, не более того. Елизавета Петровна в свою очередь обожала пышные наряды и маскарады, Екатерина, понятно, предпочитала более интимные утехи. В общем, ничто человеческое всем им было не чуждо. Но помня о заслугах перед Отечеством каждой, можно простить им некоторые слабости.