Мужчина не спит больше 40 лет

Многие люди наделены какими-то талантами и особенностями. Но порой странности человеческого организма неподвластны никакой логике. И объяснить их не могут даже ученые.

Вьетнамец Тхай Нгок обладает весьма странной для любого человека особенностью: мужчина не спит уже более сорока лет.

Родился Тхай вполне обычным ребенком и ничего необычного никто за ним не замечал. Но когда мужчине исполнилось 30 лет, однажды ночью он просто не смог заснуть. Случилось это в 1973 году. С тех пор несчастный вьетнамец лишился возможности отдыхать ночью.

При этом чувствует себя мужчина вполне здоровым: не жалуется на повышенную усталость, головные боли или какие-то иные недомогания. Он живет обычной жизнью, только ночью, когда все остальные люди отправляются отдыхать, он продолжает заниматься своими делами.

Тхай признается, что поначалу был крайне удивлен своей особенностью и пытался вернуть свой сон: принимал специальные препараты, употреблял алкоголь. Но все было тщетно, тяга ко сну не возвращалась.

Специалисты, узнавшие об особенности вьетнамца несколько лет назад, пытались дать объяснение странному феномену. Однако все их попытки не увенчались успехом. Невозможно не спать сутками и не испытывать никаких неудобств. Единственное, что предположили исследователи, возможно, Тхай все же засыпает на несколько секунд или даже минут, но просто не может заметить этого.

Также ученые не сумели до сих пор понять, чем именно вызван столь резкий отказ организма вьетнамца от ночного отдыха. Предполагают, что виной тому — перенесенная им лихорадка, которая случилась как раз в том же году, когда Тхай перестал спать.

Кстати, дети Тхая, к счастью, не унаследовали «особенный дар» своего отца. А сам вьетнамец уже давно научился жить “ в мире” со своей странной способностью. Время, отведенное на сон, он посвящает сельскохозяйственным работам.