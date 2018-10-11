Родителей не выбирают: как живут дети нацистских преступников

Каждая семья в постсоветском пространстве помнит все ужасы, которые творились во время Великой Отечественной войны. Трагедия коснулась всех: наши деды и прадеды служили на фронте или помогали в тылу.

Все зверства, которыми печально известна война, были сделаны руками обычных людей. Их имена кровью высечены в истории XX века.

Мы — дети и внуки героев Великой Отечественной войны гордимся ими и помним их подвиг. Как живут и что думают о своих предках дети нацистов рассказывает Anews

Беттина Геринг

Беттина — внучатая племянница Германа Геринга . Именно его Адольф Гитлер назвал своим преемником и специально для него ввёл звание «Рейхсмаршал Великогерманского рейха». Герман Геринг имел много званий, например, он был генералом войск СС, членом и президентом рейхстага, министром внутренних дел, начальником полиции.

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Беттина Геринг сейчас живет в Мексике и занимается траволечением. Она призналась, что очень боится повторения тех ужасных событий. Для этого женщина сознательно отказалась от возможности иметь детей. По её словам, она боится родить ещё одного монстра, потому что внешне очень похожа на Германа Геринга.

Дженнифер Тииге

Дженнифер Тииге — внучка Амона Гета, которого блестяще сыграл Райф Файенс в фильме «Список Шиндлера».

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Амон стал офицером СС в службе концлагерей и 11 февраля 1943 года получил приказ построить и возглавить принудительный трудовой лагерь в Плашове. Дочь Амона встречалась с нигерийцем, и в результате их отношений родилась Дженнифер. Девочку отдали на воспитание в другую семью, о своём происхождении она узнала уже во взрослом возрасте. О том, что она является внучкой «плашовского мясника» Дженнифер случайно прочитала в гамбургской библиотеке.

Моника Гертвик

Моника — дочь Амона Гета от его любовницы Рут Ирен Кадлер и мать Дженнифер. В детстве Моника не понимала, кем на самом деле был ее отец.

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Рут Кадлер отказывалась рассказывать дочери о деяниях Амона Гета. По словам Моники, она поняла, какие ужасы творил ее отец только после просмотра фильма «Список Шиндлера».

Алессандра Муссолини

В отличие от предыдущих дам, Внучка Бенито Муссолини не стыдится своего деда. Наоборот, она сделала все, чтобы трое ее детей носили фамилию Муссолини.

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Аллесандра построила успешную политическую карьеру. С 1992 года она являлась членом партии «Национальный альянс» — националистской правоконсервативной организации (впоследствии слился с "Вперед, Италия" при образовании объединения "Народ свободы"). Национальный альянс рассматривался в Италии как партия, продолжающая в некотором смысле традицию фашизма.

Сейчас внучка Бенито Муссолини заявила, что выходит из партии "Вперед, Италия" экс-премьера Сильвио Берлускони из-за несогласия с ее курсом.

Катрин Гиммлер

Дедушка Катрин Эрнст Гиммлер — младший брат Генриха Гиммлера , который был одной из наиболее влиятельных фигур Третьего рейха. Он входит в число главных организаторов Холокоста.

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В их семье было не мало нацистов помимо Генриха Гиммлера. Например, ее бабушка поддерживала контакт со старыми нацистами, отправляла передачки в тюрьму военным преступникам.

Картин считает, что зло не передаётся по наследству. По иронии судьбы, она вышла замуж за еврея, потомка одного из выживших в Холокосте.

Гюдрун Бевутц

Гюдрун Бевутц — бабушка Катрин и дочь Генриха Гиммлера. Она была любимицей отца, Генрих звал ее нежным домашним прозвищем Пюппи. Гюдрун с детства приобщалась к культуре нацизма, ходила с отцом на службу, близко с ним общалась. После войны Гюдрун и ее мать были арестованы.

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Их отпустили в 1946 году после содержания в лагерях Италии, Франции и Германии. Гюдрун Бевутц создала организацию Stille Hilfe («Молчаливая помощь») для поддержки бывших членов СС. ​