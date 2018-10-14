Сколько зарабатывали бандиты в 90-е

90-е годы в России не зря прозваны лихими. Расцвет криминального бизнеса, рэкет, грабеж: бандитам той поры не было никакой разницы, как срубать деньги. На кон преступники ставили собственную жизнь — игра велась против крайне солидных по тем временам сумм.

Хуже всего жилось нижним ярусам криминальной пирамиды. В основном промышляли грабежом и рэкетом. Вот только и самый успешный «скачок» оставлял в карманах исполнителей лишь сравнительную мелочь. Остальное уходило выше, без вариантов.

Одиночкам редко выпадал шанс нажиться по-настоящему. Действительно крупный куш имели ОПГ. Рядовые «бойцы» из состава такой группы исполняли приказы вышестоящих главарей, с чего имели в месяц эквивалент современных 100-200 тысяч рублей. Жили такие ребята быстро и с шиком, но недолго.

Крупные шишки из руководства ОПГ поднимали самые сливки. «Голован» отвечающий за разработку и реализацию новых схем «заработка» получал уже до миллиона в месяц (опять же, в перерасчете на современные реалии).

Заработок авторитетов, высших хищников криминальной иерархии, предела не имел — миллионы долларов каждый месяц не выглядят завышенной суммой.