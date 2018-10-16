«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»

Дарья отправилась в США на подработку во время летних каникул и встретила будущего мужа. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Чикаго.

В далеком 2010 году после окончания второго курса РУДН моя университетская подруга предложила поехать вместе с ней в США по всем хорошо известной программе Work&Travel, которая для многих стала судьбоносной. Я, если честно, никогда особо не горела желанием поехать в Америку. В университете я изучала немецкий язык и мечтала в один прекрасный день поехать учиться и жить в Германию. Но судьба распорядилась иначе.

В июне 2010 года мы прилетели в Майами, и буквально через неделю я познакомилась со своим будущим мужем в русском ресторане на Санни-Айлс-Бич, куда мы очень часто наведывались. Целое лето до моего отъезда обратно в Москву мы были неразлучны: виделись абсолютно каждый день, ходили на пляж, устраивали вечеринки и развлекались, как могли.

После моего возвращения в Москву мы постоянно были на связи по телефону и в сети. Планы на поездку в США в зимние каникулы сорвались, поскольку мне отказали в визе. Вместо этого Кристиан приехал на месяц погостить в зимней Москве, а позднее придумал нечто невероятное. Оказавшись смелым авантюристом, он перевелся на дистанционное обучение в своем университете, переехал в Москву и устроился работать в несколько школ английского языка, где в основном обучал детей российских миллионеров и миллиардеров на дому.

В июле 2011 года во время путешествия на остров Эльютера он сделал мне предложение, а по возвращении в столицу мне было назначено интервью на визу невесты в посольстве США в Москве. Мы воспользовались услугами иммиграционного адвоката, и весь процесс занял чуть больше восьми месяцев. В посольстве нас интервьюировали по отдельности и задавали каверзные вопросы, пытаясь уличить во лжи, что для меня было неожиданностью. В конечном итоге мою визу одобрили, и в августе 2012 года мы переехали в Гейнсвилл, штат Флорида, где моему мужу предстояло закончить свой бакалавриат.

@daashun

Несмотря на всестороннюю поддержку мужа и его замечательных родителей, которые сразу приняли меня в свою семью как родную дочь, мне было очень тяжело без родных. Друзей и общения на русском языке, конечно же, тоже не хватало. Но зато погружение в среду было неизбежным и очень быстрым. Семья мужа переехала в США с Кубы довольно давно, в 60-х годах, они уже очень американизированы и говорят на английском, как на родном языке. Мой английский в принципе был неплох и до переезда в США, но идеально я заговорила после первого года жизни здесь. Американцы очень часто поражаются отсутствию у меня русского акцента, но я и сама не знаю, как так получилось.

В августе 2014 года мы переехали в Чикаго, где на данный момент и обитаем. Работаем в одной компании: первой устроилась я, а через несколько месяцев туда пришел и мой муж. Поначалу на работе я очень сильно комплексовала из-за моего английского, но у меня оказались очень добрые и заботливые коллеги, которые подбадривали и учили. Со многими мы стали хорошими друзьями. Большинство из них такие же, как и я, — приезжие или дети иммигрантов, так называемые first generation Americans.

В Чикаго, как и в любом другом большом городе США, огромное количество иммигрантов со всех уголков мира, можно найти национальные продуктовые магазины, кафе, рестораны и прочие бизнесы. Именно здесь я попробовала кухню многих наций и народов. Американцы сами по себе очень дружелюбные, вежливые и отзывчивые. Никогда не исправят и не упрекнут иностранца в неважном владении английского языка, всегда относятся с большим пониманием и интересом.

Чикаго, как любой мегаполис, похож на Москву. Тут очень хорошо развита инфраструктура: общественный транспорт, медицина, образование (два университета из десятка лучших по стране находятся именно здесь), туризм, искусство и культура. Огромное количество возможностей для карьерного роста. Жилье здесь позволить себе могут многие: большой разницы между средним доходом на семью и ценами на дом или квартиру нет, как, например, в Нью-Йорке или в Сан-Франциско. Однако здесь самый большой налог на недвижимость и налог с продаж (10,25 процента). Цены на коммунальные услуги в принципе в Штатах весьма высокие. К примеру, базовый пакет с интернетом и телевидением обойдется в лучшем случае в 100 долларов со всеми налогами и прочими наценками.

Я работаю в сфере здравоохранения и могу рассказать об американской медицине, но, к сожалению, не так много хорошего. Качество обслуживания зачастую высокое, но то, что вся сфера, по сути, находится в частном секторе экономики и является бизнесом, для меня — дикость. Докторами становятся не по призванию, а очень часто из-за финансовых интересов. Моя медицинская страховка стоит 370 долларов в месяц, из которых примерно 75 процентов покрывает мой работодатель.

При этом мне все равно нужно выплатить три тысячи долларов из своего кармана в течение календарного года перед тем, как страховка начнет покрывать что-либо мало-мальски серьезное: операции, роды, рентген, ультразвук или что-то подобное. И это только верхушка айсберга! Чтобы разобраться в системе частных страховых компаний и причастных к медицине государственных программ, нужно иметь ученую степень, и это не шутка. Для российского гражданина американская медицина покажется чересчур сложной и запутанной.

Свое будущее я вижу исключительно в США и твердо намерена получать гражданство. В идеале хотелось бы перевезти сюда родителей, ведь они — единственное, по кому я скучаю в России. Конечно, я люблю свою родину с ее богатой историей и культурой, но качество и уровень жизни среднестатистического гражданина очень сильно отстает от США. Всем известно, как быстро человек привыкает к хорошему, и возвращаться в прошлое совсем не хочется. Каждые пару лет я бываю в Москве и планирую и дальше придерживаться этой традиции. Свой родной город я люблю и всегда рада встрече со старыми друзьями и бывшими однокурсниками.