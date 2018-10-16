Что известно о жене диктатора Северной Кореи

Комсомолка и красавица: жена диктатора Северной Кореи

Первая леди КНДР Ли Соль Чжу интересует СМИ не меньше, чем ее супруг-диктатор. И она умеет эффектно появляться на публичных мероприятиях, часто попирая чопорные нравы северокорейских моралистов.

С момента своего появления на публике в качестве первой леди КНДР в 2012 году эта красивая молодая мать троих детей стала любимицей мировых медиа. Доподлинно о девушке известно по-прежнему мало, и ее персона окружена ореолом таинственности.

Источник: Business Insider

О биографии Ли Соль Чжу известно не так уж много. Данных, которым можно доверять, и того меньше. Корейская «Википедия» гласит, что будущая первая леди появилась на свет 28 сентября 1989 года в городе Чхонджин провинции Хамгён-Пукто. Другие источники ограничиваются промежутком 1985-1989 годов и указывают, что девушка выросла в Пхеньяне.

Ее мать — врач-гинеколог, отец — декан местного университета (по другим данным — военный). Но однозначно можно утверждать, что девушка вышла из интеллигентной, гордой семьи, на что указывает статус учреждений, где она училась.

Ли Соль Чжу окончила школу искусств Кымсон — престижное заведение для детей правящей элиты. Будучи студенткой, она носила дорогие часы, тогда еще запрещенные брюки и пользовалась вакуумным ланч-боксом. Ли Соль Чжу уже тогда любила роскошь, игнорировала табу и не видела смысла скрывать свое благосостояние. Она производила впечатление человека, которому не страшно вызвать осуждение или зависть.

В те годы Соль Чжу начала карьеру певицы. Она участвовала в фестивалях и, по слухам, посещала Южную Корею в составе группы поддержки, отправившейся в Инчхон на чемпионат Азии по легкой атлетике. Затем проходила обучение вокалу в Китае, притом что далеко не каждый северокореец получает возможность выезжать за границу.

По возвращении девушка стала солисткой в популярном ансамбле «Пончхонбо», исполняющем патриотичные песни с использованием электронных и струнных инструментов. Как известно, большим поклонником этого коллектива был Ким Чен Ир.

В конце 2011 года Ким Чен Ир скончался, и с апреля 2012 года страной стал править его сын. Тогда Ли Соль Чжу несколько раз появлялась на публике в компании новоиспеченного правителя, что вызвало волну слухов о том, кем является его спутница — тогда же выяснилось, что она поет в ансамбле. А 25 июля 2012 года государственные СМИ объявили, что эта девушка в действительности «его жена, товарищ Ли Соль Чжу».

Точно неизвестно, когда Ким и Ли поженились. Некоторые источники сообщают, что свадьба состоялась в 2009 году, а в следующем Ли родила ребенка, другие говорят, что пара не встречалась до концерта классической музыки в 2010 году.

По данным разведки Южной Кореи, Ли Соль Чжу родила третьего ребенка в феврале 2017 года. Никаких официальных данных от СМИ Северной Кореи не поступало. О первом ребенке известно лишь то, что он родился в 2010 году. Второй ребенок северокорейского лидера — девочка Ким Чжу Э, родилась в 2013 году.

Ли резко выделяется среди своих соотечественниц манерой одеваться. Если большинство женщин в Северной Корее должны носить строгие костюмы и вести себя как можно скромнее, то первая леди этой страны позволяет себе надевать юбку выше колена, каблуки, да еще и заливисто смеяться при всех, держа под руку своего супруга.

Являясь по северокорейским стандартам абсолютной красавицей, Ли Соль Чжу тяготеет к европейской и американской моде. С появлением молодой супруги на публике Ким Чен Ын снял запрет на ношение северокорейскими женщинами брюк, туфель на платформе и бижутерии, чем шокировал идейных моралистов страны.

Ли Соль Чжу была первой спутницей жизни северокорейского лидера, которая осмелилась остричь традиционно длинные волосы и начала щеголять короткой стрижкой.

Также Ли Соль Чжу позволяет себе носить драгоценные брошки вместо значка с портретами вождей, обязательного аксессуара в КНДР. Это объяснили тем, что для нее нет в мире других мужчин, кроме любимого Ким Чен Ына.

Супруга диктатора известна своей любовью к западной моде: у нее замечали сумки от самых дорогих дизайнеров, таких как Dior и Chanel . При этом ее любовь к предметам роскоши вызвала международную критику, ведь обычные граждане Северной Кореи много лет борются с голодом, засухой и нищетой.

До Ли Соль Чжу лидеры Северной Кореи никогда не выводили в свет своих жен. Для страны с тоталитарным режимом она проявляет поразительное бесстрашие и, в отличие от своих предшественниц, не остается в стороне, будь то заседание Генштаба или поход с мужем в дельфинарий.

Ким Чен Ын, в отличие от отца с дедом, обладает вспыльчивым и эмоциональным характером, что для лидера страны обычно выходит боком. Но можно предположить, что счастливая личная жизнь — любимая жена, трое детей — положительно влияет на политические решения вождя. Так, помимо запугиваний и чистки правящих верхов, он воплотил в жизнь полезные реформы.

Не совсем понятно, чего ждать в будущем. Но у жителей КНДР благодаря изменениям последних лет поселилась слабая надежда, что жизнь не всегда будет покрыта сплошными запретами. Что касается Ли Соль Чжу — сегодня она является иконой стиля для северокорейских женщин, а завтра, игнорируя традиции, может стать угрозой для одного из последних столпов тоталитаризма.