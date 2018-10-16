Как живет самый обычный гермафродит по имени Дель ЛеГрасс Волкано

Люди-гермафродиты рождались во все времена, и всегда вызывали повышенное внимание не только медиков, но и всего общества. Как живется человеку, которому повезло или, наоборот, не повезло родиться с половыми признаками и мужчины, и женщины.

В 1957 году в американском штате Калифорния родился младенец, у которого оказались два "комплекта" наружных половых органов. Родители не стали делать операцию, но воспитывали ребенка, как девочку.

Дель ЛеГрас Вулкано считала себя женщиной до 37 лет. А затем поняла, что на самом деле ей нужно делать мучительный выбор между двумя своими сторонами. И сейчас она считает, что таких, как она, правильнее называть гендерквир. В каждой личности, по ее мнению, могут быть и женские, и мужские черты. И это прекрасно!

dellagracevolcano.com

Гендерквир по имени Дель ЛеГрасВулкано получила профессию фотографа, в том числе она снимает людей-интерсексуалов, чтобы показать обществу их мир.