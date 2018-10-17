Знаменитости, подозреваемые в фальсификации смерти

Известные люди, которых подозревают в фальсификации смерти

Жизнь звёзд очень активная, за ней следит весь мир. Их успехи обсуждаемы, а неудачи вызывают настоящий фурор. Это доставляет немало проблем, поэтому некоторые предпочли бы умереть понарошку, чтобы выйти из ситуации.

Элвис Пресли

Всему миру известна официальная версия, по которой Элвис Пресли умер в 1997 году из-за инфаркта миокарда в собственной ванной. Но даже сегодня, когда прошло уже более 40 лет, смерть короля музыки остается самой обсуждаемой.

Версия о внезапной смерти стала казаться неправдоподобной: певец был здоров, активен, никто не помнит, чтобы музыкант жаловался на самочувствие. На похоронах кузен Элвиса Джин Смит сказал, что он не похож на себя: на лбу остались следы пота или клея, волосы выглядели неправильно, а кожа рук была гладкая, как у ребенка. Здесь и начались домыслы.

Фанаты выдвинули свои версии смерти. Известно, что в день своей смерти Элвис посещал стоматолога. Многие говорят, что с собой стоматолог дал ему сильное обезболивающее, которое способствовало появлению аллергической реакции. По второй версии, организм великого певца не выдержал наркотиков: последние годы своей жизни Пресли злоупотреблял, и при вскрытии действительно была обнаружена высокая концентрация лекарственных препаратов сильнее героина. Так же вероятна причина самоубийства из-за депрессии: творческие люди часто переживают такие недуги, Элвис Пресли в один из таких периодов развелся с первой женой. Есть еще одно событие, произошедшее в аэропорту. Около сотни человек Мэмфиса якобы видели Элвиса Пресли через пару часов после объявления о его смерти. Он прошел все пункты контроля и ждал посадки. Вместе с ним было еще двое приятелей. Толпа поклонников собралась около певца, но лишь одному, Джону Спарксу, удалось получить заветный автограф на билете. После многочисленных экспертиз специалисты дали вердикт: автограф настоящий и оставлен рукой именно Элвиса Пресли. После проверки оказалось, что его билет был зарегистрирован на имя Джона Берроуза — это псевдоним, если Пресли хотел оставаться неузнанным.

Адольф Гитлер

Лидер Третьего рейха, ушедший при очевидном поражении. Журналист Абель Басти расследовал смерть Гитлера. Он уверен, что официальная версия о смерти диктатора 30 апреля 1945 года — не более чем выдумка. Согласно тщательно проведенному исследованию журналиста, вождь не умирал от яда и не был «кремирован».

Удачно скрыться от людей ему помогли связи и пластическая хирургия, с помощью которой он смог перебраться в другие страны. А. Басти утверждает, что диктатор со своей женой жил вдали от крупных городских районов, хотя у него и было несколько встреч в Буэнос-Айресе. В настоящее время журналист пытается выяснить настоящее место захоронения, изучая последние месяцы жизни Адольфа Гитлера.

Были приведены свидетельства о эвакуации Гитлера по секретному плану. 27 апреля в Берлин прибыло 5 самолетов «Шторх» (каждый с местами для пассажиров), а 18 апреля прибыл личный самолет Гитлера Ju-52 — это официально подтверждено разведкой союзников. «У специалистов была лишь возможность сопоставить эту обугленную челюсть с рентгеновскими снимками той эпохи и с показаниями личного дантиста Гитлера — а он мог сказать всё что угодно», — говорит журналист. «Если вам известно, никакой экспертизы ДНК никогда не проводилось: Россия систематически отказывается разрешить такой анализ. Между тем это единственный способ узнать истину: следует сравнить образцы ДНК, которые можно получить из останков родной сестры Адольфа Гитлера — Паулы, умершей в 1960 году и похороненной на кладбище Бергфридхоф.»

Курт Кобейн

У Курта Кобейна так же была зависимость от наркотических препаратов. Особенное пристрастие было к героину. Из-за постоянных проблем с желудком и головными болями музыкант довольно часто прибегал к тяжелым наркотикам. В последние годы своей жизни Курт Кобейн страдал от передозировок героином, практически всегда его спасала Кортни Лав.

Криминалисты пришли ко мнению, что тело музыканта было обнаружено лишь на 3 день после его смерти. Протокол осмотра места происшествия был составлен формально, без дополнительных анализов. По одной из версий, Кобейн ввел себе дозу героина, не совместимую с жизнью, а затем выстрелил себе в голову из ружья. Официальных результатов так и не было предоставлено, а на единственной фотографии нельзя распознать Курта Кобейна.

Леди Диана

Принцесса Диана — первая супруга принца Чарльза — была в ряду самых влиятельных женщин мира, она вела общественную деятельность, занималась благотворительностью и в целом была примером для всей страны. А 31 августа 1997 года автомобиль, в котором она путешествовала по Парижу вместе с возлюбленным Доди аль-Файед, разбился.

Смерть принцессы вызвала шок для всей Великобритании, многие не могли смириться с ее уходом. Отец бойфренда убежден в том, что смерть принцессы Дианы подстроена. Сама она говорила, что находится в опасности и ей нужна помощь. В интервью она давала понять, что произойдет нечто ужасное.

Спецслужбы изначально выдвинули обвинения репортерам, которые преследовали Диану поздним вечером. Но позже появилась версия инсценировки несчастного случая. Ходили слухи, что Диана была беременна от Доди аль-Файеда. Это могло подорвать репутацию королевской семьи, поэтому именно в ту ночь ремни безопасности в машине были неисправны, камеры в туннеле не работали, а журналисту, преследовавшему Диану, предварительно сообщили маршрут принцессы. В аварии обвинили водителя, в крови которого был обнаружен алкоголь. Только потом выяснилось, что анализ крови водителя Дианы перепутали с другими. В ходе судебного процесса над одним британским военнослужащим в 2013 году случайно выяснилось:он владеет информацией о том, что смерть принцессы Дианы была заказана подразделением британского спецназа. Полученные сведения вызывают пока много вопросов, чтобы знать наверняка, что случилось с принцессой Дианой.