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Как «король гирь» кулаком разбивал камни
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Петр Крылов: «король гирь», который кулаком разбивал камни 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Русская семерка
Москвича Петра Крылова звали не иначе как «король гирь». И не зря: это прозвище Крылов действительно заслуживал. Но гиря являлась лишь одним из предметов реквизита силача. Петр поднимал лошадей, сгибал рельсы, ложился под автомобили и даже разбивал камни ударом кулака.

«Тяжелое» детство

Уроженец города Москвы Петр Крылов перенял страсть к поднятию тяжестей у своего отца. Федот Крылов, хоть никогда и не выступал на цирковой арене, всегда старался поддерживать свое тело в хорошей физической форме. Вместе с Крыловым-старшим маленький Петр занимался на гимнастических кольцах и выжимал тяжелые утюги. Став старше, юный силач стал посещать местных лавочников, но не для того, чтобы приобрести у них что-нибудь, а для того, чтобы поупражняться с настоящими гирями.
Любил Петр и цирк. Особенно ему нравились тамошние атлеты. Кумиром мальчика стал немец Эмиль Фосс, который, что называется, брал зал зрелищностью своих номеров. Фосс выходил ан арену в леопардовой шкуре или шелковом трико, рвал цепи грудью, поднимал штангу с сидящими на ней людьми. Стоит отметить, что Фосс, как впоследствии и сам Петр Крылов, виртуозно жонглировал тяжелыми гирями.

Крылов выбирает цирк

Однако Крылов чуть было не выбрал иной путь. Он окончил мореходное училище и, уже будучи штурманом, избороздил множество морей. Тем не менее, даже в плавании Крылов не переставал поддерживать и развивать выносливость и силу. В конце концов он все-таки вернулся в родную Москву и решил посвятить свою жизнь по-настоящему любимому делу.
Петр стал выступать на ярмарках, всячески демонстрируя свои физические данные и постепенно оттачивая мастерство. Потом его приняли в один из бродячих цирков, где он так же, как и его кумир детства Эмиль Фосс, подбрасывал гири и рвал цепи, а также гнул рельсы, поднимал коней вместе с всадниками, ломал подковы.
Петр Крылов выжимал в положении «борцовский мост» 134 килограмма. Одной левой выжимал 114,6 килограмма. Кроме того, разведя руки в стороны, он удерживал в каждой из них по гире весом 41 килограмм. Недаром все-таки прозвали Крылова «королем гирь»!

Сила есть… и ум тоже

Между тем, кроме физической силы, обладал Петр и острым умом и таким же острым языком. Он всегда очень ярко комментировал свои выступления и метко отвечал недоверчивой публике. Например, когда Крылов показывал трюк с разбиванием камней кулаком, он неизменно предлагал сомневающимся выйти на арену и подставить свою голову для того, чтобы силач расколол камень именно на ней.
Петр Федотович Крылов не только работал в цирке, он также участвовал в соревнованиях по французской борьбе. Только на седьмом десятке он покинул арену навсегда.
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