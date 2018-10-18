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Мама боится Хэллоуина и готова заплатить тому, кто развлечет ее детей
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Мама боится Хэллоуина и готова заплатить тому, кто развлечет ее детей 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Каждый год она страдает от того, что ей приходится вместе с детьми ходить за сладостями в Хэллоуин. Она даже разместила объявление, в котором рассказала, что готова заплатить 50 центов в час тому, кто проведет время с ее тремя детьми в канун Дня всех святых.
"Я очень боюсь Хэллоуина из-за пугающих костюмов и незнакомцев, с которыми приходится разговаривать в поисках сладостей. Но мне не хотелось бы, чтобы мои дети пропускали веселье из-за моих фобий…".
Кроме того, девушка рассказала, что не общается с отцом детей, а друзей, желающих присмотреть за ее детьми, не нашлось.
"Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы это был профессионал. Я думаю, это займет около двух часов. Еще моим детям нужна помощь, чтобы нарядиться. Я просто ненавижу все эти ужасающие наряды".
Ничего удивительного в страхе этой женщины нет. На самом деле, официально страх Хэллоуина называется самайнофобия — от названия давнего кельтского праздника Самайна, которым завершался год. Кельты веровали, что духи всех умерших, возвращаются на землю в этот день. Фобия сопровождается в основном паническими атаками.
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