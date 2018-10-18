Таркан: немецкий турок, покоривший Россию

Мечта миллионов девчонок, сладкоголосый принц Востока, в молодости зарабатывал на жизнь в чайханах. А спустя всего пару лет уже собирал залы на тысячи зрителей. При этом, его песни на английском языке так и не стали популярны.

Мистика рождения звезды

Будущий покоритель девичьих сердец родился в многодетной семье этнических турок, живущих в Германии в 1972 году. Будучи беременной Тарканом, его мама Неше попала в автокатастрофу, и месяц пролежала в коме. Доктора советовали прервать беременность, поскольку считали, что жизнь и здоровье ребенка находятся под угрозой. Но отцу Али Бею приснился сон, в котором он увидел мальчика со звездой на голове, и он настоял на рождении сына. Ребенок родился здоровым, и, по словам мамы, кричал так, что одна из медсестер предрекла ему певческую карьеру. Мальчика назвали Хюсаметин Таркан, при этом первое слово переводится как «острый меч».

По линии мамы, в роду было много народных певцов, и в доме всегда звучала музыка. Родители довольно рано заметили, что у ребенка есть музыкальные способности и решили дать ему музыкальное образование. Но смогли это сделать только в Турции, куда семья переехала из Германии в 1986 году. Они поселились в небольшом городке Карамюрсель недалеко от Стамбула. Именно там Таркан и начал учиться музыке.

В 18 лет он перебирается в Стамбул, где сначала пробует пойти учиться на инженера, но в итоге поступает в музыкальную академию. Денег катастрофически не хватает, и будущая звезда подрабатывает в чайханах, ресторанах на свадьбах, иногда даже работая за еду. Академию Таркан заканчивает в 1992 году. В это же время он вместе со своим однокурсником Алпаем Алдыном готовит первый альбом, в котором он пишет музыку, а Алпай — слова. В конце 1992 года выходит в свет первый альбом «Снова без тебя» («Yine Sensiz»). В нем Таркан нащупывает тот стиль, который и сделает его знаменитым — смешение турецкой национальной и европейской поп-музыки. Альбом продается тиражом 700 тысяч экземпляров, а Таркан становится звездой.

Стамбул — Нью-Йорк — Европа

В 1994 году выходит второй альбом Таркана «Ты прекрасна» («Aacayipsin»). На этом альбоме появляются две песни написанные певицей Сезен Аксу. Одна из них называлась «Hepsi Senin Mi?!», известная в Европе, как «Şıkıdım». Большинству россиян она известна как «Мама Шикадам» в исполнении короля российской поп-музыки. Кстати, Филипп Бедросович честно купил на нее права у Сезен Аксу, после того, как она разорвала сотрудничество с Тарканом. Но это будет позже, а пока воодушевленный успехом Таркан уезжает в США.

Там он собирается получить образование в одном из публичных колледжей Нью-Йорка и хорошо изучить английский. Здесь же начинает готовить свой первый англоязычный альбом, но обстоятельства складываются так, что выйдет он лишь спустя десять лет. И станет самой провальной из всех работ певца.

По возвращении из США, начинается покорение Европы. В 1997 году он выпускает третий альбом «Без ума от тебя» («Ölürüm Sana»). Альбом становится золотым в странах Европы, берет платину в Мексике. В конце девяностых Таркан получает премию World Music Awards, звание «самого успешного турецкого музыканта» по версии ассоциации турецких журналистов и контракт с Universal Music Group. Не остается в стороне от тарканомании и Россия.

Откуп от армии и жизнь на вилле

Успехи успехами, а гражданский долг никто не отменял. В 1998 году у Таркана закончилась отсрочка от службы в армии. С этим вопросом в Турции шутить не любят, и правительство даже всерьез рассматривало вопрос о лишении певца гражданства. Сам Таркан особо служить не торопился, и ситуация была патовой. Однако, не было счастья, да несчастье помогло. В 1999 году в турецком городе Измит произошло мощное землетрясение. Чтобы быстрей справиться с его последствиями, правительство приняло специальный закон. Он сокращал срок службы в армии до четырех недель, вместо положенных от шести до двенадцати месяцев. Для этого нужно было внести в фонд помощи пострадавшим 16 тысяч долларов. Таркан мгновенно воспользовался возможностью. Он не только заплатил требуемую сумму, но также и дал благотворительный концерт в Стамбуле, после чего отправился в армию.

Демобилизовавшись, Таркан продолжает музыкальную карьеру. Но при этом он пробует себя и в рекламном бизнесе, в 2001 году он становится официальным лицом «Pepsi» в Турции. Годом позже его выбирают талисманом турецкой сборной по футболу на чемпионате мира 2002 года.

Песня «Bir Ölürüz Yolunda», которую он ради этого написал, становится неофициальным гимном болельщиков. Затем он выпускает собственную косметическую линию под своим именем. Последний, десятый, альбом Таркана вышел в 2017 году, он так и назван «10». При его записи певец возобновил сотрудничество с Сезен Аксу.

В 2016 году Таркан женился на своей давней поклоннице Пынар Дилек. До этого они встречались пять лет. Девушка моложе его на 14 лет, и как настоящий восточный мужчина, он заставил ее удалить аккаунты в соцсетях. Зато сам певец в июле этого года в своем инстаграме разместил фото новорожденной дочери Лии. Сейчас певец наслаждается отцовством и разводит цветы на своей вилле в Стамбуле.