Что произошло с женой Ливанова

Что произошло с женой актера Игоря Ливанова

Татьяна Пискунова и Игорь Ливанов познакомились еще будучи студентами института театра, музыки и кинематографии. К сожалению, их счастье оказалось недолгим. В 1987 году супруга и дочь Ливанова погибли в одной из самых крупных железнодорожных катастроф в истории СССР.

Встреча Татьяны с Игорем

Уроженка Пермского края Татьяна Андреевна Пискунова появилась на свет в 1953 году. Отец будущей актрисы был военным, поэтому семья часто переезжала с места на место. Вскоре после рождения Татьяны Пискуновы перебрались в Псковскую область в город Опочка. Там и осели окончательно. Оттуда Татьяна уехала в Ленинград поступать на актерский. В институте театра, музыки и кинематографии она и встретила Игоря Ливанова, который тоже учился в этом же ВУЗе.

Игорь и Татьяна решили не расставаться даже после окончания института. Молодые люди зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе и уехали из Ленинграда в Ростов. В Ростове они оба устроились в местный театр. В 1979 году актриса родила дочь Ольгу.

Игорь Ливанов, несмотря на свое родство со знаменитым Аристархом Ливановым , которому он приходится младшим братом, был тогда почти неизвестен. А вот Татьяну уже узнавали на улицах, благодаря тому, что она снималась в кино. К сожалению, актриса успела поучаствовать всего в 3-х картинах. В возрасте 33-х лет она погибла.

Авария на Каменской

В начале августа 1987 года Татьяна, взяв с собой Ольгу, отправилась погостить к родителям в Псковскую область. Игорь Ливанов сам проводил супругу и дочь. Они сели в поезд «Ростов-Москва». Вагон, в котором разместились Татьяна с Ольгой, оказался в самом хвосте состава. Именно это обстоятельство сыграло роковую роль в этой трагедии.

Ночью 7 августа на станции Каменская произошла одна из самых крупных железнодорожных катастроф в Советском Союзе. Неподалеку от Каменской у грузового поезда отказали тормоза, и он на полной скорости врезался в пассажирский состав, который в тот момент стоял на путях. Удар в основном пришелся на хвост поезда «Ростов-Москва». В тот момент большинство пассажиров спали. В результате катастрофы 106 человек погибли на месте. Среди жертв аварии оказались и Татьяна Ливанова с дочерью Ольгой, которой незадолго до смерти исполнилось всего 8 лет.

После катастрофы

В процессе следствия и судебных заседаний виновными в катастрофе признали 2-х осмотрщиков вагонов. Обоим дали по 12 лет. Кроме того, от своих должностных обязанностей был отстранен руководитель Юго-Восточной железной дороги