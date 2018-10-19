Что стало с финалисткой конкурса «Мисс Россия-1996» Котовой

В середине 90-х годов Светлана Котова стала одной из первых красавиц страны. Она не получила заветный титул «Мисс Россия», но и без внимания не осталась. За ней принялся ухаживать известный киллер Александр Солоник. С тех пор отсчет времени, оставшейся до смерти Котовой, пошел буквально на часы.

Знакомство с Солоником

В 1996 году имя Светланы Котовой, участвовавшей в конкурсе «Мисс Россия», стало известно всей стране. Тогда корону победительницы надели на голову Александры Петровой , которая в силу трагического стечения обстоятельств была впоследствии убита вместе со своим молодым человеком, предпринимателем Константином Чувилиным. Примерно та же участь ждала и Светлану. Но в то время Котова об этом, конечно, даже не догадывалась. Она вышла в финал конкурса красоты, а после начала работать в известном на весь мир модельном агентстве «RED STARS».

С ярким представителем криминального мира Александром Солоником финалистка престижного конкурса познакомилась в столичном ночном клубе незадолго до нового 1997 года. До того, Солоник, сбежав из-под стражи в 1995 году, ездил в Грецию. Через 2 года он поселился там окончательно под чужим именем. С момента знакомства, то есть с 1997 года, Котова часто навещала Солоника. Из очередной поездки в Афины Светлана не вернулась.

В Греции

По свидетельствам очевидцев, Солоник жил в Греции что называется на широкую ногу. Точно так же он ухаживал и за Светланой. Когда она прилетала к нему, то неизменно получала охапки шикарных роз. Кроме того, у киллера был дорогой автомобиль и охрана. Солоник снимал просторную виллу, аренда которой стоила около 90 тысяч долларов за год. Котова регулярно звонила матери в Москву и описывала ей ту сказку, в которой она неожиданно очутилась.

Все закончилось через месяц. В начале февраля 1997 года задушенный Александр Солоник был обнаружен неподалеку от Афин на мусорной свалке. Как выяснило позже следствие, его устранили члены Ореховской преступной группировки Гусев, Филиппов и Пустовалов. Но тогда это еще не было известно, как не было известно и то, куда делась Котова.

Труп в чемодане

22-летнюю Светлану нашли только через 3 с лишним месяца. Части ее тела находились в чемодане, который в свою очередь был зарыт под деревом в окрестностях Афин. Преступники избавились от Котовой, потому что она оказалась свидетельницей убийства своего ухажера. Незадолго до расправы «ореховские» сняли жилье рядом с домом Солоника и вошли в его доверие в качестве «дружелюбных» соседей. Однажды они пригласили киллера и его подругу к себе в гости, и те согласились. Задушив Александра, Гусев, Филиппов и Пустовалов разделались и с манекенщицей, которая видела, как они убивали Солоника.

В 2005 году все трое предстали перед судом. Согласно данным уголовного дела, «заказал» Солоника лидер Ореховской ОПГ Андрей Пылев по кличке «Карлик». В сентябре 2016 года ему дали 25 лет лишения свободы. Сам Пылев вины своей так и не признал и даже отрекся от членства в преступной группировке.