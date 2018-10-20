Царственные распутницы: десятка самых порочных женщин истории

Мы по привычке приписываем женщинам должную скромность, совершенно забывая об их личных потребностях. Общество и в самом деле заставляло (да и заставляет) абсолютное большинство девушек соответствовать определенному моральному коду. Наказание за излишнюю склонность к интимным приключениям карается как минимум остракизмом — и бедняжкам приходится идти по жизни, скрывая свои истинные желания.

Но те, кто сумел достигнуть высокого положения, могли позволить себе послать такую приторную мораль куда подальше. Эти царственные красотки вошли в мировую историю как самые развратные женщины планеты — а ведь они всего лишь делали то, что в мужской вселенной почитается за доблесть.

Клеопатра

Никто не помнит, как звали великих фараонов, зато легкий нрав Клеопатры вошел в историю. Безусловно, ради этой искусной и хитрой красотки Цезарь, а затем и Марк Антоний были готовы пойти на все, даже не пытаясь укротить ее нрав. Да что там цезари, люди соглашались на смертный приговор после ночи с Клеопатрой!

Княжна Салтыкова

Мужчины в форме будут всегда привлекать женщин. Марья Алексеевна Салтыкова считала солдатиков ну очень соблазнительными, а потому проводила все свободное время прямо в казармах. Княжна по ночам рядилась в мужской наряд и пробиралась к гренадерам — те, конечно, были рады до смерти.

Маркиза де Помпадур

Кто еще думает, что внешность не главное качество человека? Жанна Пуассон выстроила план своей жизни, отталкиваясь только от этого козыря. План, собственно говоря, был довольно прост: встретиться с королем и вскружить ему голову — из таких сетей еще никто не уходил. Людовик XV двадцать лет держал маркизу де Помпадур в фаворитках, особенно хваля ее организаторские способности. Девушка знала, что мужчине всегда нужны новые трофеи, и выстроила для короля целый замкобордель.

Графиня Дюбарри

Монастырская келья не очень-то привлекала Мари Бекю, и потому взбалмошная девчонка сбежала из родных стен аббатства еще в 13 лет. В Париже Мари с удовольствием занялась проституцией и стала модисткой. Граф Дюбарри забрал очаровательную развратницу с улиц в свой замок, да на свою беду похвастал юной красоткой королю. Людовик XV был настолько очарован, что перевез ее к себе. На милую привычку Мари принимать ухажеров за деньги Людовик смотрел сквозь пальцы — подумаешь, с кем не бывает.

Мессалина

Римскому императору Клавдию досталась самая развратная «первая леди» за всю историю. Мессалина не пропускала ни одного симпатичного легионера, а когда и этого стало не хватать, просто завела целый публичный дом. Тацит удостоил нравственность Мессалины места в одном из своих исторических очерков. Великий философ с удивлением описывает странное состязание между императорской женой и жрицей любви: девушки поспорили, кто осчастливит больше мужчин за одну ночь. 25 к 50 — победа Мессалины за явным преимуществом.

Мария-Антуанетта

Муж юной Марии-Антуанетты страдал импотенцией, чего девушка терпеть не собиралась. На каждом балу царственная куртизанка собирала поклонников, с которыми проводила ночи в укромных и не очень уголках дворца.

Иоанна Неаполитанская

Переполненный эротикой «Декамерон» читал 17-летней королеве сам Боккаччо, что, может, и повлияло на повышенный интерес Иоанны Неаполитанской ко всему плотскому. От прочих царственных развратниц Иоанна отличалась любовью к нескольким партнерам в одной постели.

Елизавета Петровна

Еще до вступления на престол Елизавета Петровна прославилась своим свободным нравом. В свиту она набирала статных мужчин, не обращая внимания на их статус: солдаты, пажи, музыканты и прочие получали титулы уже после первой ночи в царском будуаре. Под конец похождения Елизаветы Петровны возмущали даже прожженных куртизанок — где это видано, чтобы сразу четверо любовников жили в одном дворце и сменяли друг друга в спальне по очереди.

Екатерина II

Правление Екатерины II отмечено рядом скандалов интимного толка. Еще в молодости количество постоянных любовников царицы переваливало за три десятка. Взойдя на престол, Екатерина стала чуть более разборчивой: теперь каждого кандидата в постельные друзья проверяли ее личные фрейлины. Князь Потемкин, кстати, сделал на безудержном нраве царицы неплохое состояние — за сто тысяч рублей он обеспечивал потенциальному фавориту личную встречу с Екатериной.

Гала

Сальвадор Дали считал жену музой, без которой искусство немыслимо. Может быть, все дело именно в раскрепощенном характере? Может, он заставляет мужчин действовать? Урожденная Елена Дьякова не поменяла своих пристрастий даже в браке с гением. Дали позволял Гала выбирать любовников и соблазнять друзей, чем муза и занималась все свободное время.