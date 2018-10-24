Настоящая история графа Монте-Кристо

Знаменитый роман Дюма о благородном мстителе экранизировался множество раз, а устойчивый сюжет не раз переносили в новые времена и обстоятельства.

Величественный замок Иф и символичное название маленького острова — "Гора Христа" — в Средиземного море вдохновили писателя на создание ярких образов романа, но сюжет Дюма взял из жизни. А точнее, из архивов парижской полиции.

В отличие от Эдмона Дантеса, сапожник Франсуа Пико пострадал от наполеоновских (а не королевских) властей, однако также без всякой вины. Молодой и полный надежд Франсуа рассказал друзьям, что скоро женится на состоятельной красавице Маргарите. Приятели позавидовали такой удаче, особенно трактирщик Матье, и решили проучить выскочку. Они написали донос, что на самом деле Франсуа роялист и английский агент, направленный в страну, чтобы подрывать власть Наполеона. Надо понимать, что в годы, когда между Англией и Францией шла война разведок, обвинение было более чем серьезным.

Донос был отправлен в местную полицию, хотя один из приятелей, Антуан Аллю, безуспешно пытался пристыдить товарищей, и Пико арестовали. Конечно, степень реальной вины никто выяснять не стал, поэтому сапожника просто отправили в тюрьму (более прозаичную, чем замок Иф), где он и провел семь лет. Там он подружился с еще одним политическим узником, священником из Италии, за которым и ухаживал, пока тот болел. Перед смертью прелат сделал его наследником своего имения в Италии, ценных бумаг и тайника с драгоценностями.

После реставрации Бурбонов, Франсуа, как и многих других политических заключенных, пострадавших при Наполеоне, выпустили на свободу.

Бывший сапожник, постаревший и угрюмый, в первую очередь оформил наследство, а потом решил узнать обстоятельства своего ареста. Во время знаменитых Ста дней в 1815 году, когда Наполеон ненадолго вернулся к власти, Пико скрывался, а затем начал свое расследование. Он выяснил, что Маргарита после двух лет ожидания вышла замуж за его друга Матье, который прилично разбогател, получив приданое жены.

Франсуа разыскал Антуана Аллю, и представившись аббатом, рассказал, что выполняет последнюю волю Пико, которого исповедовал в тюрьме. Якобы тот перед смертью просил узнать, за что же его арестовали, а в награду за это передал кольцо с алмазом, которое получил от другого умершего заключенного, английского аристократа. Аллю рассказал историю с доносом, при этом обелив себя, и Франсуа решил отомстить Матье и его приятелям любой ценой. Аллю, кстати, получил кольцо, но не выдержав соблазна, после продажи убил ювелира, и скрылся с деньгами и перстнем.

Франсуа устроился официантом под именем Просперо в ресторан Матье, и первым дело отомстил двум его друзьям-доносчикам. Один был зарезан, другой отравлен. На телах он оставил записки "номер первый" и "номер второй". Самую изощренную месть Франсуа подготовил для Матье.

Его дочь была изнасилована неким проходимцем, который выдавал себя за маркиза, однако в день свадьбы выяснилось, что он беглый каторжник. Сына Матье втянули в банду, в итоге, попавшись при ограблении, он получил срок в 20 лет. Ну а сам ресторан сгорел при поджоге. Чтобы оплатить долги Матье, его дочь стала любовницей Франсуа, о настоящей личности которого не догадывалась. Несчастная Маргарита умерла от всех этих потрясений. Наконец Франсуа подстерег Матье вечером в парке Тюильри и зарезал, предварительно открыв ему свою личность.

Возможно, после этого у Пико были планы начать новую жизнь, однако на выходе из парка его подстерег бывший друг Антуан, который, оказывается, продолжал издалека следить за судьбой бывших друзей. Когда же они принялись умирать один за другим, Антуан понял, что Пико жив, и решил нанести ответный удар. Некоторое время он держал Франсуа в подвале, где издевался над ним и мучил голодом, пытаясь узнать местонахождение тайника с деньгами и драгоценностями. Но Пико ничего не рассказал.

Антуан убил бывшего товарища и эмигрировал в Англию, где и жил до самой смерти в 1828 году. На последней исповеди он рассказал всю историю, и удивленный священник записал ее, а затем отправил в архив парижской полиции, где ее и нашел Дюма.