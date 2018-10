«Здесь все пауки хотят вас убить»

Они уехали на край земли без воды и еды

Многие люди порой склонны совершать бездумные сумасшедшие поступки. Одним хочется сигануть со скалы в океан, кто-то норовит искупаться с живыми акулами без защитной экипировки, а другие и вовсе переплывают водоемы на самодельном плоту. Но исландец Хейдар Хатльдорссон (Heiðar Halldórsson) и австралиец Аарон Шэнкс (Aaron Shanks) переплюнули всех. Двое безумцев отправились на необитаемые острова в разных частях планеты без еды и воды. Возомнив себя Робинзонами, они пытались бросить себе вызов и выжить: первый — в леденящем и будоражащем холоде Исландии, второй — в жарком изнуряющем климате Австралии. О своих приключениях Хейдар и Аарон рассказали «Ленте.ру»

Diaries of the wild ones

Аарон Шэнкс — простой австралийский парень, которому через пару месяцев исполнится 32 года. Однако начинать взрослую осознанную жизнь он не торопится. Сейчас Аарон живет в так называемом off-the-grid community (сообщество людей, которые располагаются в домах или сооружениях, не подключенных к электричеству, газу, воде и другим коммунальным услугам, — прим. «Ленты.ру») и параллельно с этим строит дом своими руками.

Как только Аарону исполнилось 20 лет, он начал путешествовать и бросать различные вызовы себе и своему организму. Одним из таких безумств стала его поездка на необитаемый остров в Австралии на пять дней с целью выжить, имея с собой минимум оборудования.

«Лента.ру»: Расскажи, как ты решился на такое? Ведь это не первый отчаянный поступок в твоей жизни?

Аарон: Далеко не первый и, более того, не самый дикий. Сейчас я записываю подкасты Diaries of the wild ones («Дневники безумных людей»). В них собраны различные сумасшедшие истории о том, как люди находились на волоске от смерти или попадали в опасные для жизни передряги.

Например, в первой части я рассказываю о своей поездке в Индию в 2009 году. Тогда меня и мою девушку пыталась похитить и убить индийская мафия, но мы чудом спаслись. А вторая часть — это история моих друзей, занимавшихся серфингом в открытом океане. На одного из них напала акула, после чего он пережил клиническую смерть, длившуюся 19 минут. Я знаю, в это трудно поверить, но так было на самом деле.

Однажды мы с друзьями вообще просто так купили яхту и решили доплыть на ней из Малайзии в Таиланд, не имея никакого опыта за спиной. Чтобы сэкономить на поездке, мы даже не удосужились купить спасательные жилеты и прочие атрибуты безопасности. Просто спустили судно на воду и поплыли. Первое, с чем нам пришлось столкнуться, был безумный шторм, который едва не перевернул нашу яхту. Не знаю, как мы тогда выжили, но это однозначно было одним из лучших приключений в моей жизни.

Поняв, что таких историй у меня предостаточно, я решил сделать подкасты. Поэтому я и отправился на этот необитаемый остров. Без таких вызовов я просто не могу существовать. Они делают мою жизнь наполненной.

Что было самым трудным на необитаемом острове?

Безусловно, жара. Я взял с собой всего пару литров воды на пять дней и выпил их в первый день почти сразу, а идти нужно было еще шесть часов. Мне хотелось все бросить уже тогда, но я продолжил шагать вперед, а дальше было уже не до этого.

Мой поход едва не закончился в первый же час, когда я шел к тому пляжу, где должен был разбить палатку. Во время подъема из кустов внезапно выползла змея, а, как известно, в Австралии все пауки и змеи хотят вас убить. Она бросилась к моей ноге, но я подставил подводное ружье, которое взял для ловли рыбы, и рептилия вцепилось в него. После этого я бежал как сумасшедший, забыв о жажде и голоде.

К намеченному для лагеря месту мне удалось добраться уже ближе к вечеру. В тот день я решил не искать пищу, но утолить жажду было необходимо. После нескольких неудачных падений на спину, я все же смог забраться на пальму с кокосами и срубить себе парочку, чтобы выпить кокосовой воды. Я заранее изучил флору и фауну острова, поэтому знал, что там будут расти кокосы и не стал брать с собой много жидкости. Но вот с едой дела обстояли хуже.

На острове обитали дикие козлы, поэтому шансов, что я найду там хоть какую-то оставшуюся растительность, почти не было. Так что проснувшись пораньше на следующее утро, я решил сразу поймать немного рыбы для завтрака. Надев свой гидрокостюм и схватив подводное ружье, я отплыл от берега где-то на 400 метров и начал погружение под воду.

Акула! На дне я увидел копающуюся в песке в поисках добычи тигровую акулу. Насколько же глупо было не предусмотреть это заранее. Мне удалось поймать несколько рыб, но следующий час я как безумный плыл к берегу, даже не оглядываясь назад. Обычно люди ловят рыбу с лодки — и им есть куда забраться в случае опасности. У меня же лодки не было.

Естественно, этот заплыв отнял у меня все силы, и той рыбы, что я поймал, не хватило, чтобы восполнить энергию. Поэтому я лениво побрел за очередной порцией кокосов. Ближайшие пальмы располагались в трех часах от того места, где можно было рыбачить, так что моя ежедневная рутина выглядела очень забавно.

Сперва ты три часа идешь к кокосам и успеваешь проголодаться по дороге, а затем ты три часа бредешь к берегу, чтобы поймать рыбу, и по пути успеваешь выпить всю жидкость.

Каждый твой день сводился к беготне от кокосов к рыбе. Что же, помимо этого, дала тебе поездка?

Я как раз собирался ответить на этот вопрос. Однажды, поймав рыбу, я поднялся на холм набрать сухой травы, чтобы разжечь огонь и приготовить добычу. Забравшись наверх, я оглянулся на пляж и увидел ужасное.

Стая чертовых чаек возилась возле моей рыбы, которая досталась мне с таким трудом! Я ринулся вниз с криками «Проваливайте, тупые птицы!», чтобы их распугать, но они даже не шевельнулись с места. К счастью, мне удалось разогнать голодных чаек прежде, чем они стащили всю мою еду.

Тогда мне в голову пришла необычная мысль. Я понял, что подобный опыт пробуждают в нас чувство ответственности за все, что мы делаем. Люди, живущие в мегаполисах, даже не представляют, насколько трудно порой достать еду. Они могут сходить в супермаркет или попросить приготовить ужин родителей, если проголодаются. В таких условиях мы привыкаем к тому, что все дается легко — и начинаем жалеть себя по каждому поводу.

Я часто слышу, что кто-то жалуется на жизнь и винит в своих неудачах всех вокруг. Так вот, благодаря этой поездке я перестал перекладывать ответственность на других людей. Сейчас я знаю, что если у меня чего-то нет, то в этом виноват только я сам.

Робинзон во льдах

Опыт Аарона — не единственный современный случай выживания на необитаемом острове по собственному желанию. Вдохновившись его историей, 26-летний исландец Хейдар Хатльдорссон решил тоже бросить себе вызов. Только отправился он не в жару, а в холод, где столкнулся с другими трудностями. Если Аарон взял с собой хотя бы две бутылки воды, то у Хейдара не было даже этого.

«Лента.ру»: Какое оборудование ты взял с собой?

Хейдар: У меня было минимум снаряжения. Только палатка, спальный мешок, переносная зарядка, гидрокостюм и подводное ружье. Я не взял никакой жидкости и пищи. Только порошковый кофе, чтобы быстро получить энергию и согреться утром.

Расскажи, чем ты занимался на острове?

Мой друг пилот доставил меня на остров на вертолете, и первым делом я отправился искать сухие ветки, чтобы утром разжечь огонь. Я заранее посмотрел прогноз погоды и узнал, что с завтрашнего дня начнутся дожди. Поэтому собрав необходимое количество сухих веток, я сложил их в свою палатку и уже после этого пошел искать воду.

Спустя пару часов бестолковых хождений мне-таки удалось наткнуться на небольшой ручей с чистой водой. Я набрал полную бутылку и вернулся в свою палатку. Так кончился мой первый день.

Проснувшись утром, я умирал от голода и понимал, что нужно срочно что-то поесть. Я очень рассчитывал, что найду хоть какие-то ягоды, но вместо этого смог обнаружить лишь несколько стеблей ревеня. Из него я сварил что-то отдаленно напоминающее суп, и блюдо оказалось безумно вкусным! Я даже не предполагал, что обычная вода с травой может быть такой сытной.

Затем я взял свое подводное ружье и нырнул в ледяной океан, чтобы поймать немного рыбы. Проплавав около двух часов и отморозив себе все конечности, я не смог найти ничего, кроме нескольких морских улиток. В итоге все остальные дни мой рацион состоял из ревеня, улиток, кофе и воды.

Твоей жизни что-нибудь угрожало за эти дни?

Да! Оказалось, что одна из морских улиток была ядовитой. Однако узнал я это только после того, как снял с нее раковину. На самом деле, перед поездкой мой друг, разбирающийся во всех этих существах, рассказал мне о разных видах улиток и несколько раз объяснил, как отличить ядовитую от безопасной. Но, если честно, я вообще не видел никакой разницы. Для меня они все были одинаковыми!

В итоге, вытащив одну из них из раковины, я увидел на ней ядовитую часть, про которую рассказывал мой знакомый, и просто отрезал ее. Проглоти я ее, яд парализовал бы мой язык на несколько часов, и я бы просто не мог разговаривать до конца дня.

Кстати, позже я понял, почему у меня не вышло поймать рыбу. Выяснилось, что этот остров был пристанищем морских котиков, которые выловили всю рыбу в округе. Так что надеяться на что-то кроме ядовитых улиток, было опрометчиво.

Что было самым трудным в твоей поездке?

Пожалуй, подготовить себя эмоционально к тому, что мне придется жить несколько дней без еды. В своей обычной жизни я ем очень много. Я ведь викинг! Ну, или дальний родственник викинга. Когда моему организму не хватает энергии, я становлюсь раздражительным и испытываю жуткие боли в животе.

Однако в этой поездке мне помогла йога. Каждое утро я начинал с упражнений и благодаря этому смог настроить себя на правильные мысли. В конце концов я просто забыл о голоде, несмотря на то, что почти ничего не ел.

Что бы ты посоветовал тем, кто отважится бросить себе подобный вызов в будущем?

Хорошенько себя подготовить. Не нужно подвергать свой организм опасности и оказываться в критических ситуациях, из которых не будет возможности выбраться. Необходимо всегда иметь запасной план и хорошенько продумать все детали: узнать прогноз погоды, распланировать каждый день, составить список нужных вещей и тому подобное.

Но самое главное — получать удовольствие и наслаждаться. Без этого проделанное не имеет никакого смысла.