Пилоты рассказали, что скрывают от пассажиров

Пилоты гражданской авиации рассказали о том, что чаще всего скрывают от пассажиров. К примеру, они предпочитают не говорить об опасности турбулентности, возрасте самолета или террористической угрозе.

Один из пилотов рассказал, что не говорит пассажирам о том, какую именно опасность представляет собой турбулетность. По его словам, оказаться прижатым к потолку — это еще не самое страшное.

Гораздо большую опасность представляют спинки сидений, тележки с едой и подлокотники. Об эти предметы можно сломать ребра, руки и позвонки.

Другой пилот признался, что не стал бы рассказывать пассажирам о захвате воздушного судна террористами или минировании самолета.

В этом случае, считает он, половина пассажиров впала бы в панику, а вторая половина посчитала себя достаточно компетентной, чтобы самостоятельно обезвредить бомбу. При этом один-два пассажира обязательно попытались бы открыть аварийный выход во время полета.

Также пилоты рассказали, что иногда с трудом могут разглядеть взлетно-посадочную полосу, так как внизу слишком много огней. А один из летчиков заявил, что скрывает от пассажиров возраст самолета, который, к примеру, был выпущен еще в 1968 году.

Не рассказывают пассажирам и о достаточно посредственной уборке салона лайнера между полетами. Складные столики и прочие поверхности обычно не дезинфицируются, уборка туалета также оставляет желать лучшего, пишет The Daily Mail.