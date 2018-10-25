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Зачем Юрий Гагарин написал прощальное письмо
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Зачем Юрий Гагарин написал прощальное письмо 

Рамблер 3 часа назад
Мало найдётся людей в мире, которые ничего не слышали о Юрии Гагарине. Первый человек, увидевший нашу планету из космоса, прожил недолгую, но невероятную жизнь. Гагарин погиб 40 лет назад, но до сих пор нас освещает его улыбка. Вот несколько фактов из жизни Юрия Гагарина.
1. Деревня, где жил Гагарин, два года была оккупирована фашистскими войсками, а его брата и сестру угнали в Германию.
2. Когда выбирали кандидатуру для первого полёта в космос, психологи отдали предпочтение Гагарину не только потому, что он был опытным пилотом. Юрий Алексеевич проявил недюжинные упорство и волю к победе, что и стало решающим фактором.
3. До космического корабля Гагарина сопровождали два дублёра: Герман Титов и Григорий Нелюбов.
4. За два дня до старта первый космонавт написал письмо супруге, в котором прощался с семьёй. Жена получила бы это письмо, если полёт завершился бы трагически. К сожалению, семья всё-таки прочла послание: его отдали родственникам после гибели Гагарина в авиакатастрофе.
5. Ещё до старта корабля было заготовлено три радиосообщения, в которых советским людям преподносилась информация о первом пилотируемом полёте в космос. Первое торжественно говорило об удачном исходе, во втором сообщалось о пропаже космонавта, третье вышло бы в эфир в случае гибели космонавта. К счастью, пригодилось только первое.
А о других фактах о первом космонавте планеты вы узнаете из видео.
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