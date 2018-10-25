Мужчина вернулся к жизни после 12 лет псевдокомы

43-летний Мартин Писториус (Martin Pistorius) из города Йоханнесбург (ЮАР) уже много лет остается медицинской загадкой и дарит надежду родственникам тяжелобольных людей. Он вернулся к жизни, 12 лет проведя в состоянии, похожем на кому.

Однажды в 1988 году 12-летний Мартин пожаловался на больное горло. То, что родители приняли за обычную ангину, оказалось первым симптомом загадочной болезни. Врачи так и не смогли установить причину резкого ухудшения состояния ребенка. За несколько месяцев он постепенно потерял способность ходить, двигаться, говорить и устанавливать зрительный контакт.

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Мальчик мог самостоятельно дышать и открывал глаза, но оказался полностью парализован, и врачи установили, что у него полностью отсутствует мозговая деятельность. Ребенок впал в вегетативное состояние, которое также называют «псевдокома». Мартина выписали из больницы, отдав родителям, как безнадежно больного.

Родители мальчика, Родни и Джоан Писториус, ухаживали за ребенком как могли. Четыре года спустя мальчик пришел в себя. Он полностью осознавал где находится и что вокруг происходит, но не мог даже пошевелиться, чтобы дать об этом знать «Это было, как в кино, когда герой умирает и становится привидением, но сам еще не понимает этого. Так и я осознавал, что люди смотрят сквозь меня. Как бы я ни умолял, кричал или плакал внутри себя, я никак не мог заставить их это заметить», — писал Мартин позднее в автобиографической книге «Призрачный мальчик».

Лишь когда Мартину исполнилось 25 лет, его лечащий врач заметил, что юноша может реагировать на его слова движением глаз. Вскоре удалось установить, что Писториус в сознании. Еще через несколько лет терапии Мартин смог двигать руками и головой. Ему установили специальную программу, с помощью которой может говорить. Мужчина выбирает слова, а компьютер их озвучивает.

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Сейчас Мартин работает веб-дизайнером. В 2009 году он женился, а 2018 году стало известно что его жена Джоанна беременна.