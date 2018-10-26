Двое из ларца: девушки-близнецы одновременно поменяли пол

Внешне Джек и Джеймс — самые обычные парни, проживающие в США. Сейчас они ничем не отличаются от других, так же работают и учатся. Но буквально несколько лет назад никто не думал о том, что близняшки сменят пол.

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Сестры из Балтимора росли в христианской консервативной семье, где отец был священником. С детства они чувствовали себя не в своем теле и тайно молились о том, чтобы Бог превратил их в мальчиков.

«В детстве я ничего не знал и не понимал, что со мной происходит. Я просто плакал и молился, чтобы однажды проснуться мальчиком»,

— рассказывал близнец Джек.

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В 16 лет у сестер началось активное половое созревание, и они стали осознавать себя людьми нетрадиционной ориентации. Они посещали собрания косплееров в мужских одеждах, вели себя соответственно. Жаклин и Дженнифер переехали из родительского дома в Джорджию и решили, что пора начинать действовать. ​

В 17 они начали принимать гормоны — тестостерон, а в 18 — одновременно сделали операцию по удалению молочных желез. В сентябре 2018 года у них появились новые паспорта с именами Джек и Джеймс. Для родителей это стало шоком, а отец до сих пор смотрит на парней с непониманием.

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Сейчас Джесси работает помощником офицера. Он говорит:

«Мне помогло то, что мы близнецы. В одиночку я бы не решился на такие грандиозные перемены».

Будут ли проводиться операции по изменению половых органов пока неизвестно.