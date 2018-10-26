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Девушки-близнецы одновременно поменяли пол
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Двое из ларца: девушки-близнецы одновременно поменяли пол 

Anews + ещё 1 3 часа назад
Фото: Anews
Внешне Джек и Джеймс — самые обычные парни, проживающие в США. Сейчас они ничем не отличаются от других, так же работают и учатся. Но буквально несколько лет назад никто не думал о том, что близняшки сменят пол.
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Сестры из Балтимора росли в христианской консервативной семье, где отец был священником. С детства они чувствовали себя не в своем теле и тайно молились о том, чтобы Бог превратил их в мальчиков.
«В детстве я ничего не знал и не понимал, что со мной происходит. Я просто плакал и молился, чтобы однажды проснуться мальчиком»,
— рассказывал близнец Джек.
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В 16 лет у сестер началось активное половое созревание, и они стали осознавать себя людьми нетрадиционной ориентации. Они посещали собрания косплееров в мужских одеждах, вели себя соответственно. Жаклин и Дженнифер переехали из родительского дома в Джорджию и решили, что пора начинать действовать. ​
В 17 они начали принимать гормоны — тестостерон, а в 18 — одновременно сделали операцию по удалению молочных желез. В сентябре 2018 года у них появились новые паспорта с именами Джек и Джеймс. Для родителей это стало шоком, а отец до сих пор смотрит на парней с непониманием.
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Сейчас Джесси работает помощником офицера. Он говорит:
«Мне помогло то, что мы близнецы. В одиночку я бы не решился на такие грандиозные перемены».
Будут ли проводиться операции по изменению половых органов пока неизвестно.
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