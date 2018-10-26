Отчаянные самозванцы, выдававшие себя за других

Большинство лжецов рано или поздно выдают себя, но есть люди, которые в совершенстве овладели искусством обмана. Они годами живут, выдавая себя за других, и постоянно выдают всё новые и новые легенды, в которые окружающие верят.

Фердинанд Уолдо Демара родился в 1921 году. Мужчина не имел среднего образования, но умудрился поработать в десятке отраслей, например, был учителем, инженером-строителем, адвокатом, военным хирургом, экспертом по защите прав детей, редактором. Ради новой должности Демара подделывал документы, но каким-то образом всякий раз блестяще зарекомендовывал себя. Начальники проходимца были чаще всего довольны его работой, причём особенно они восхищались его памятью: мужчина мог после первого прочтения запомнить огромный объём информации.

Демара выбрал необычный жизненный путь: он приезжал на новое место, начинал работать, а потом, когда занятие прискучивало ему, попросту исчезал. Были случаи, когда Фердинанд инсценировал самоубийство, чтобы замести следы, а потом «возрождался» в другой городе под новым именем. Но подвело его честолюбие.

Аферист попал на военный корабль, выдав себя за случайного знакомого-хирурга Джозефа Цира. Отсутствие образования не помешало ему проводить успешные операции, после которых почти все раненые выживали. Как-то о талантливом военном враче написали в газете, а заметка попалась на глаза матери настоящего Цира. Она заявила, что на фото в газете не её сын, тогда-то обман и вскрылся. После этого случая Фердинанд стал знаменитостью, так что жить прежней жизнь уже не получалось. Судьба обманщика оказалась настолько яркой, что по ней написали книгу, а потом и сняли фильм «Великий самозванец» (1961).

Узнайте о других самозванцах-виртуозах, посмотрев видео.