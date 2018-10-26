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Любитель чипсов и газировки похудел на центнер
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Любитель чипсов и газировки отказался от них и похудел на центнер 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель шотландского города Далмуир Марк Харди (Mark Hardie), весивший 197 килограммов, похудел больше, чем на центнер, отказавшись от фастфуда. Об этом сообщает информационный портал LADBible.
Мужчина годами ел по 24 пачки чипсов, упаковку печенья и несколько шоколадок в день и запивал это 12 литрами сладкой газировки. На завтрак он съедал миску хлопьев с семью ложками сахара, обедал традиционным британским блюдом фиш-энд-чипс, а ужинал тремя биг-маками и клубничным коктейлем.
В 31 год Харди диагностировали сахарный диабет второго типа, но даже это не заставило его изменить рацион.
Харди признался, что до 27 лет был довольно стройным, а затем начал есть для улучшения настроения. «У меня были проблемы с психикой. Когда мне диагностировали сахарный диабет, я впал в депрессию и хотел умереть», — рассказал он. Мужчина отметил, что постоянно чувствовал себя уставшим. Чтобы пройти 20 метров, ему требовалось около часа, и по пути он постоянно прислонялся к стене и отдыхал.
В 47 лет врачи предупредили его, что подобный образ жизни представляет смертельную опасность. Харди испугался и обратился в ближайший тренажерный зал. Фитнес-инструктор разработал для него персональную программу тренировок и план питания и внимательно следил за тем, соблюдает ли подопечный инструкции.
За полтора года упорного труда ему удалось сбросить 114 килограммов. Когда Харди пришел к врачу, оказалось, что ему удалось излечиться и от диабета. Мужчина гордится собой и копит деньги на операцию по удалению лишней кожи.
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