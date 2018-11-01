Загадочное исчезновение гениального физика

История загадочного исчезновения гениального физика

Этторе Майорана родился в знатной сицилийской семье в 1906 году и с ранних лет поражал родных и знакомых феноменальными математическими способностями. Уже в возрасте четырех лет мальчик легко справлялся с задачами, над которыми взрослые долго ломали головы.

После школы Этторе решил выучиться на инженера и поступил в Римский университет Ла Сапиенца, но в 1928 году по совету своего друга Эмилио Сегре перевелся в Институт теоретической физики. Вместе они присоединились к исследовательской группе Энрико Ферми, где изучали новое перспективное направление — ядерную физику.

Уже через год учебы Этторе получил докторскую степень, а в 1931 году опубликовал свою первую научную статью. Надо отметить, что несмотря на то, что все вокруг в один голос твердили, что труды Майораны гениальны, сам Этторе не считал свои работы чем-то из ряда вон выходящим. За свою жизнь он написал лишь девять научных статей и совершенно не стремился к признанию своих трудов.

Часто случается, что гениальность порой идет рука об руку с безумием. К сожалению, этой участи и Майорана. У физика начались серьезные проблемы с психикой. Он стал раздражительным, мог ни с того ни с сего накричать на собеседника. С 1933 по 1937 год он практически не выходил из дома, отказавшись от преподавания в Неапольском университете, где работал до этого.

В 1937 году, казалось, Этторе стал чувствовать себя лучше, вернулся к преподаванию, выпустил еще одну статью (которая оказалась последней в его жизни). Но Майорана сумел удивить всех еще раз, правда, на этот раз вовсе не гениальностью.

В марте 1938 года Этторе снял со своих счетов все сбережения и купил билет на пароход, следовавший из Неаполя в Палермо. Но на берег Майорана так и не сошел.

Позже родные Этторе нашли в номере гостиницы, где жил физик в Неаполе, записку, в которой просил родственников хранить память о нем, не одеваться в черное и простить его. В Неапольском университете тоже получили письмо, в которой Майорана сообщал, что «принял решение, которое было неизбежно». Однако через некоторое время в учебное заведение пришла и другая телеграмма. В ней физик просил не обращать внимания на предыдущее письмо. А после было получено еще одно сообщение: «Море не приняло меня. Завтра я возвращаюсь».

Но ни завтра, ни послезавтра, ни через несколько дней Майорана в университете или дома не появился. Основная версия полиции, которая начала заниматься исчезновением гениального ученого, — покончил с собой, бросившись в море с борта парохода. Но нашлись свидетели, которые утверждали, что видели Этторе в Неаполе уже после его исчезновения.

Настоятели двух неапольских монастырей, обратившие внимание на заметку об исчезновении Майораны в одной из газет, рассказали, что к них обращался человек, похожий на Этторе. Но в оказании пристанища в монастырях ему отказали и он отправился дальше. Некоторые исследователи жизни Майораны полагают, что он все же нашел пристанище в одном из других монастырей, где и провел остаток своей жизни.

Однако другие специалисты, занимающиеся расследованием загадочного исчезновения гениального физика, не согласны с таким утверждением. Тем более, что есть свидетельства некоторых людей, которые видели Майорану за пределами Италии в 1960-1970-х годах. Но о том, где он жил и чем занимался, видевшие Этторе люди ничего не рассказывали. А в 2015 году римская прокуратура представила доказательства того, что Этторе Майорана с 1955 по 1959 годы жил в Венесуэле. Больше о физике не известно ничего.

Почему Этторе Майорана отказался от блестящей карьеры и научных исследований и предпочел исчезнуть? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Есть предположение, что Этторе, занимавшийся ядерной физикой, осознал, насколько может быть разрушительной сила атомного оружия, над созданием которого трудились в то время физики. Некоторые историки полагают, что Майорана просто не захотел заниматься разработкой опасного для всего мира оружия и предпочел бесследно исчезнуть.