«Квартиры здесь не больше комнаты в общаге»

Рассказ россиянки о жизни в Лондоне

Однажды побывав в Лондоне, Юлия поставила себе цель вернуться в этот город. Отучившись в Москве, девушка поступила в лондонский университет, в результате живет в городе своей мечты по сей день. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Лондоне.

Мечта жить в Лондоне появилась у меня еще в 14 лет, когда в первый раз поехала в Англию на трехнедельное летнее обучение (так называемая summer school). Я была просто в восторге от этого города с улыбающимися людьми, где мирно уживаются и трудятся англичане, китайцы, индийцы, мусульмане, русские и все-все! Я пообещала себе, что еще не раз вернусь.

Прошли годы и настало время поступления: весь класс поступал в МГУ (мехмат или физфак), а я отправилась в Вышку ( Высшая школа экономики — прим. «Ленты.ру»), где есть тот самый МИЭФ (Международный институт экономики и финансов) с двойным британским дипломом, который открывает двери всюду. Отучившись, я навострила лыжи в магистратуру в LSE (Лондонская школа экономики и политических наук). Мама, конечно, очень неохотно меня отпускала: «Ты же не умеешь готовить! У тебя же в голове ветер! Ты же не ориентируешься на улице!» Но отец и молодой человек очень поддерживали эту затею.

Переезд в Лондон оказался не таким простым делом, как я могла подумать. Во-первых, сначала мне отказали в студенческой визе (эти ребята из Home Office славятся очень медленной работой и строгостью с иммиграцией). Во-вторых, я была в шоке от жилищных условий. И это не только потому, что я неженка-москвичка, не умеющая на скаку коня остановить, но еще и потому, что размер среднестатистической квартиры в центре несильно превышает размер комнаты в общаге!

В-третьих, у меня был культурный и языковой шок — и вот это было очень неожиданно! Дело в том, что основной язык преподавания в бакалавриате был английский, поэтому я никак не ожидала трудностей с языком. На деле оказалось, что знала я очень узкопрофессиональный аспект языка, а вот бытовой вызывал трудности. Короче, я могла спокойно поддержать беседу про exchange rate policy overshooting mechanism, а вот, что заварочный чайник — это kettle, и что его надо wash, а не shower, — я как-то в курсе не была.

Ну и конечно, вишенкой на торте оказалось многообразие акцентов. Например, предмет Financial Economics (Финансовая экономическая теория — прим. «Ленты.ру») у нас вел замечательный индиец, чей юмор и стиль изложения в первый месяц я просто не могла оценить, ибо элементарно не понимала, что он говорит. Здесь моим помощником стал сериал The Big Bang Theory («Теория большого взрыва»). Я слушала монологи Раджа с особым вниманием и субтитрами, привыкая к индийскому говору. И это помогло!

Приятной неожиданностью было большое количество русскоговорящих на курсе и в окружении в общем. У меня довольно много друзей и среди иностранцев. Нас немного подраскидало по разным странам (кто теперь в Гонконге, кто в Новой Зеландии, кто в Штатах, кто в Сингапуре), но мы все равно дружны, и я поддерживаю связь.

Только спустя пару лет после переезда, уже со стабильной работой и нормальным доходом, я осознала, что Лондон, конечно, как нельзя лучше подходит для жизни. Будучи выпускницей университета, младшим сотрудником в инвестбанке, я могла позволить себе снимать квартиру в центре, позволять себе качественные сервисы питания, посещать хороший спортзал и заниматься с тренером, путешествовать и еще и успевать откладывать. Все это абсолютно недоступно, если ты живешь в Москве или в Нью-Йорке.

Для сравнения: в Москве аренда приличной квартиры в центре обходится как в Лондоне (если считать до падения рубля), цены на посещение спортзала просто конские с учетом зарплат, индустрия полезного питания только развивается и ей далеко до европейских стандартов, не везде есть бесплатный Wi-Fi. Про Нью-Йорк я вообще молчу: коллегам приходилось снимать квартиру на Лонг-Айленде и добрых полтора часа ехать на работу на Манхэттен к шести утра, и все потому, что плата за аренду жилья безумно высокая. Мобильный интернет и домашний Wi-Fi в Нью-Йорке часто обходится в 70-80 долларов в месяц. В Лондоне эти же услуги в среднем обходятся в 40 долларов в месяц.

Из Лондона здорово путешествовать: два часа на «Евростаре» (высокоскоростные поезда — прим. «Ленты.ру»), и вы в центре Парижа или Амстердама, можно планировать поездки просто на выходные.

Медицинское обслуживание в целом мне нравится: даже бесплатные услуги будут качественными.

Конечно, в лондонской жизни есть и свои минусы. К примеру, брать ипотеку на квартиру совсем невыгодно, дешевле снимать. Когда собираешься завести семью, это может стать проблемой.

Второй жирнейший минус — отсталость и дороговизна индустрии красоты. Маникюр жутко дорогой и некачественный, парикмахеры за взмах ножницами требуют минимум 50 фунтов (около 4,2 тысячи рублей). Я не говорю обо всяких процедурах для лица и тела. Либо с тобой работает необученная вьетнамка, либо криворукая, но очень дорогая британка. В этой сфере нет цены выходцам из СНГ!

В-третьих, город все больше походит на Нью-Йорк: с некоторого времени на улицах много мусора и нищих. В Москве обратные тенденции, что приятно.

Отдельно хочется рассказать о местной еде. Есть поверье, что британская кухня ужасна, и в целом это так. Дома местные едят кошмарные сэндвичи, всякие вареные бобы, и для многих эталон пятничного вечера — пиво и fish’n’chips (рыба с картофелем) в пабе. Наверное, такое есть в каждой культуре.

В России во многих семьях, даже весьма состоятельных, частенько во главе стола макароны с кетчупом. К счастью, в последние годы в Лондоне открылось много мест с достойной британской кухней. Кроме того, здесь очень много других кухонь. Например, самая классная интерпретация индийской кухни именно здесь.

Британцы совсем не стеснительные и не скучные! Попробуйте пройти по улицам Лондона вечером четверга, пятницы или в выходные. Обязательно встретите у входа в пабы много народа, который пьет пиво и громко хохочет.

У британцев есть свои «касты»: дочь лорда никогда не выйдет замуж ни за кого, кроме лорда. Называют детей тоже семейными именами. Люди из upper-middle class (класс выше среднего — прим. «Ленты.ру»), среди которых преподаватели или врачи, могут получать меньше, но в светском обществе им выказывают уважение больше, чем, к примеру, богатому риелтору. Очень большое значение имеет высшее образование: не все его имеют в силу дороговизны, и выпускники создают свои «клубы».

Еще один популярный стереотип — все британки некрасивые. И это отчасти правда: они не следят за собой и могут, к примеру, носить в сумке шейкер с разводным протеином и наворачивать чипсы за столом в офисе. Могут два часа накладывать косметику с утра, но не пользоваться восстановительными процедурами. Такой же хаос, в общем, и в их индустрии красоты: одно средство калечит, другое лечит.

Больше историй о жизни россиян, переехавших в другие страны, — в сюжете «Русские за границей». Если вы хотите рассказать свою историю, отправляйте письма на электронный ящик life@lenta-co.ru.