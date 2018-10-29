Поразительные факты о жизни Мессинга

В советскую эпоху Вольф Мессинг выступал на эстраде как артист-иллюзионист, якобы читающий мысли публики. В Перестройку о нем стали писать как чуть ли не о самом великом экстрасенсе ХХ века. Сегодня мы знаем о нем много и порой шокирующей информации, но никому не разобраться, где правда, а где вымысел.

Способности к внушению проявились у Мессинга еще в детстве

Биографические источники рассказывают о Вольфе Мессинге следующее. Он родился 10 сентября 1899 года в еврейском местечке Гора-Калевария близ Варшавы (территория бывшей Российской империи). После окончания местной школы (хедер) его отправили в учебное заведение, готовившее духовных служителей, — иешибот. Но мальчик быстро оттуда сбежал — у него не было желания посвящать себя Богу. Он забрал какие-то гроши из кружки для пожертвований и отправился в Берлин. И во время путешествия на поезде в его жизни произошло первое чудо. Когда контролер потребовал у него билет, которого у Мессинга, конечно, не было, он протянул контролеру какую-то бумажку, найденную на полу, и пристально посмотрел ему прямо в глаза — уж очень хотелось, чтобы бумажку приняли за билет. И это сработало! Контролер прокомпостировал «билет»!

Мессингу удалось бежать из тюрьмы, применив гипноз

Мессинг уверял, что напророчил Гитлеру поражение и потому превратился в персону нон грата. К тому же он был евреем. Артист пытался скрываться, но в один прекрасный день его все равно арестовали и посадили в тюремную камеру. Он понимал, что выбраться живым обычным путем у него нет никакой возможности. Тогда Мессинг решил применить свои способности. Силой внушения он заставил всех полицейских участка, где его держали, собраться у себя в камере, а сам выскочил в коридор и запер дверь снаружи. Когда «морок» сошел и полицейские опомнились, беглец был уже далеко.

Сталин устроил Мессингу проверку

Если верить воспоминаниям Мессинга, в Советский Союз он попал в 1939 году, после того как вся его семья погибла в Майданеке. Его вывезли из Варшавы на телеге под сеном и помогли добраться до границы с СССР. Там он устроился в бригаду брестских актеров, с которыми колесил по всей Белоруссии. Однажды в Гомеле двое незнакомцев отвезли его в номер гостиницы, где он встретился… со Сталиным. Тот расспросил его о Польше, о Юзефе Пилсудском , а потом дал задание: получить 100 000 рублей в банке по чистой бумажке. Пришлось внушить кассиру, что тот видит чек на 100 тысяч. Правда, когда кассир пришел в себя и увидел перед собой чистый листок вместо чека, у него случился инфаркт. Другое данное ему Сталиным задание заключалось в том, чтобы пройти в кабинет самого Л. Берии без пропуска, минуя охрану. Мессинг без труда справился и с этим.

Способности Мессинга — миф?

Есть версия, что мемуары Мессинга, издававшиеся под названием «Я — телепат», были на самом деле написаны известным журналистом Михаилом Хвастуновым, заведовавшим отделом науки « Комсомольской правды ». То, что многие изложенные в книге факты вымышлены, подтверждали люди из окружения Мессинга и Хвастунова. Просто нужно было придумать для иллюзиониста красивую легенду. А обладал ли Мессинг на самом деле какими-то необычными способностями или только мог показывать трюки на сцене — неизвестно.

Многие факты из мемуаров Мессинга проверить оказалось невозможно

В 1965 году журнал «Наука и религия» опубликовал мемуары Мессинга. В них Мессинг утверждал, что в 1915 году в Вене встретился с Альбертом Эйнштейном на квартире у физика. Однако выяснилось, что Эйнштейн никогда не имел квартиры в Вене и с 1913 года по 1925 год ученый вообще не бывал в этом городе.

Еще одним самым известным утверждением Мессинга было то, что он, выступая в одном из театров оккупированной Варшавы, предсказал Гитлеру крах, если тот повернет на Восток. После чего оккупационные власти назначили за его голову 200 000 марок. Тем не менее никаких доказательств этой истории не существует. В источниках времен фашистской оккупации Польши нет ни одного слова об артисте Мессинге.

Мессинг не читал мысли, он «читал мускулы»

В своих прижизненных интервью Мессинг рассказывал, что в юности выступал в бродячих цирках, участвуя в номерах иллюзионистов. Затем освоил так называемую «эстрадную телепатию». «Это не чтение мыслей, а если так можно выразиться, „чтение мускулов“, — рассказывал он. — Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются…Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором. Здесь указателем мне может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки и т.д.»

Во время войны Мессинг дал деньги на строительство самолета-истребителя. И это вполне может быть правдой. В 1942 году артиста вызвал к себе партийный чиновник из Госконцерта и спросил, какую сумму тот готов пожертвовать на нужды фронта. «Тридцать тысяч», — ответил Вольф Григорьевич. «Вольф Григорьевич, — усмехнулся чиновник, — да у нас колхозники танки и самолеты фронту дарят, а вы с вашими доходами…» В конце концов Мессинг подписался на пятьдесят тысяч рублей и распрощался. На следующий день его арестовали по обвинению в шпионаже в пользу немцев. Сотрудники НКВД несколько дней обрабатывали артиста, обещая снять с него обвинение, если он… даст миллион рублей на самолет.